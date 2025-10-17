KZ
    15:13, 17 Қазан 2025 | GMT +5

    Оқушыны мектеп әжетханасында ұрған: полиция қылмыстық іс қозғады

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда қаласындағы мектептердің бірінде оқушыны жасөспірімдер жабылып ұрған. Мектеп әжетханасының ішінде болған оқиға бейнекамераға түсіп қалды. Желіде тараған видео көпшілік арасында қызу талқыланды.  

    әлімжеттік
    Фото: Жетісу облыстық ПД

    Ондағы ақпаратқа сенсек, оқушыны ұрып-соғу дерегі 8 қазан күні таңертеңгі уақытта тіркелген. Денсаулығына зақым келген жәбірленуші жергілікті ауруханаға жеткізіліп, оған ота жасалған.

    Kazinform тілшісінің ресми сауалына байланысты облыстық полиция департаменті түсініктеме берді. 

    – Бұзақылық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті шаралар жүргізіліп жатыр. Күдікті ретінде кәмелетке толмағандар ұсталып, полицияға жеткізілді. Сондай-ақ кінәлі жасөспірімдердің заңды өкілдері бала тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді тиісті деңгейде орындамағаны үшін жауапқа тартылатынын еске салғым келеді, - деді департамент бастығының бірінші орынбасары Серік Тоқтыбаев.

    Ведомство өкілі қылмыстық істі тергеу барысы департамент басшылығының ерекше бақылауында екенін атап өтті.

    Қосымша шара қабылдау және осындай мінез-құлыққа ықпал ететін себептерді жою үшін полиция әкімдік жанындағы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссияға ұсыныс жолдаған. 

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Атырау қаласындағы аулалардың бірінде 9 жастағы жасөспірімге қатысты жасалған зорлық-зомбылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 

