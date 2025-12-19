KZ
    Олигополияның 5,2 трлн теңгесін экономикаға тарттық – Берік Асылов

    АСТАНА. KAZINFORM – Бас прокурор Берік Асылов заңсыз активтерді қайтару жұмыстарының екі жылдық нәтижесін атады.

    Бас прокуратура
    Фото: Бас прокуратура

    - Соңғы екі жылда заңсыз шығарылған активтерді қайтару жұмыстарының нәтижесінде мемлекетке 1 трлн 300 млрд теңге көлемінде ақшалай қаражат пен мүлік қайтарылды. Осы қаражат есебінен еліміздің барлық өңірінде 434 әлеуметтік нысан салынды, - деді ол прокуратура органдарының бір жылдық жұмысын қорытындылаған жиында.

    Айтуынша, осы 434 нысанның 150-ден астам салынып біткен.

    - Оның ішінде 99 медициналық мекеме, 48 сумен жабдықтау объектісі, 2 спорт нысаны және 2 білім беру объектісі қолданысқа берілді. Олигополия субъектілерімен жалпы сомасы 5,2 трлн теңгені құрайтын инвестициялық және әлеуметтік жобаларды іске асыру жөнінде келісімдер жасалды, - деді Бас прокурор.

    Бұған дейін прокуратура жеке сот орындаушыларының жасырған табысын анықтап, қосымша салық өндіргенін жазған едік. 

