Олимпиада-2026: хоккей матчы норовирус індетіне байланысты кейінге қалдырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қысқы Олимпиада аясында өтуі тиіс әйелдер арасындағы Финляндия мен Канада құрамаларының хоккей матчы норовирус індетінің анықталуына байланысты кейінге қалдырылды, деп хабарлайды Sky News.
Бастапқыда кездесу бейсенбі күні өтуі тиіс болған, алайда Финляндия құрамасының ойыншылары арасында ауру белгілері тіркелгеннен кейін медициналық қызметтер матчты өткізуге рұқсат бермеді. Халықаралық Олимпиада комитетінің (ХОК) хабарлауынша, матчты кейінге қалдыру туралы шешім медициналық сарапшылармен кеңескеннен кейін қабылданған.
ХОК барлық әрекеттер ұжымдық түрде және денсаулық пен қауіпсіздікті сақтау хаттамаларына қатаң сәйкес жүзеге асырылғанын атап өтті. Негізгі басымдық спортшылардың, жаттықтырушылар штабының, ресми тұлғалардың және турнирге қатысушылардың барлығының денсаулығы мен әл-ауқаты болған.
Ұйым өкілдері матчты кейінге шегеру «қажетті әрі жауапты қадам» болғанын атап өтіп, бұл шешім жарыстың әділдігін сақтауға бағытталғанын растады.
Кездесу 12 ақпанға белгіленді. Матч хоккей жарыстарын өткізу үшін арнайы салынған уақытша спорттық нысан — «Ро» аренасында өтеді.
Бұл кездесу Олимпиададағы ең көп күтілетін матчтардың бірі саналады, өйткені екі құрама да алтын медальға басты үміткерлердің қатарында. Канада құрамасы — 2022 жылы Бейжіңде өткен Олимпиада ойындарының қазіргі чемпионы, ол финалда АҚШ құрамасын жеңген. Ал Финляндия құрамасы сол Олимпиадада Канададан 1:11 есебімен жеңілгенімен, қола жүлдені иеленген.
Айта кету керек, мұндай жағдайлар бұған дейін де қысқы Олимпиада ойындарында болған. Мәселен, 2018 жылы Оңтүстік Кореяда норовирус індетінің өршуіне байланысты қауіпсіздік қызметінің 41 қызметкері ауруханаға жатқызылып, тағы шамамен 1200 адам оқшауланған. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сол кезде қосымша 900-ге жуық әскери қызметкер тартылған.
Еске сала кетейік, XXV қысқы Олимпиада ойындары 2026 жылғы 6–22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтеді. Олимпиада ойындарының ашылу салтанаты 6 ақпанда аңызға айналған «Сан-Сиро» стадионында Италия уақытымен сағат 20:00-де (Астана уақытымен 00:00-де) өтеді.
Айта кетейік, Италияда өтетін Олимпиадаға кеткен шығын 5 миллиард доллардан асты.
Ал Қысқы Олимпиада алдында қытайлық робот шамамен 100 шақырым жол жүрді.