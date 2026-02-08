KZ
    Олимпиада-2026: Италия медалдар кестесінде көш бастады

    МИЛАН.KAZINFORM — Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтіп жатқан XXV қысқы Олимпиада ойындарының алғашқы жарыс күні өз мәресіне жетті.

    Олимпиада-2026: Италия медалдар кестесінде көш бастады
    Фото: olympics.com

    Алғашқы жарыс күні үш медальдар жиынтығы сарапқа салынып, 5 ел спортшылары жүлде еншіледі.

    Италия спортшылары 1 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль жеңіп алып, жалпы есепте көш бастады.

    Ал екінші орындағы Швеция құрамасы 1 алтын және 1 күміс медаль иеленді.
    Үздік үштікті Швейцария құрамасы түйіндеді. Олардың қоржынына Олимпиада ойындарының алғашқы алтын медалі бар.

    Сонымен қатар, норвегиялық спортшылар 1 күміс және 1 қола жүлде еншілесе, Канада құрамасы қоржынына 1 қола жүлде түсті.

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, бүгін қазақстандық Надежда Степашкина және Ксения Шалыгина шаңғы спортынан жарыс жолына шықты. 

    Конькимен жүгіру жарысында Надежда Морозова 6-орын иеленді.

