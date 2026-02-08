Олимпиада-2026: Михаил Шайдоров алғашқы жаттығуын жасады
МИЛАН.KAZINFORM – Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Олимпиада ойындары алдындағы алғашқы жаттығуын жасады.
Милан мұз аренасында өткен жаттығуға спортшылар мұзды сезініп, жарысқа бейімделу үшін қатысады.
Айта кетейік, Милан-Кортина қысқы Олимпиадасының ерлер арасындағы мәнерлеп сырғанау додасында 24 елден 29 спортшы бақ сынайды.
Михаил Шайдоров 10 ақпан күні жарыс жолына шығып, қысқа бағдарламада өнер көрсетеді.
Милан мұз айдыны Олимпиада ойындарының шорт-трек және мәнерлеп сырғанау жарыстарын өткізеді. 12 мыңға жуық көрермен сыятын бұл арена – Еуропаның жетекші спорт нысандарының бірі.
Еске салсақ, скиатлон бағдарламасында (10 км+10 км) Ұлттық құраманың екі спортшысы – Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков бақ сынады. Жарыс қорытындысында Әмірғали 45-ші, Наиль 49-орын алды.