Олимпиада жүлдегері Дәулет Шабанбай үш жылға бас бостандығынан айырылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Павлодар соты Ұлттық ұлан қызметкерлеріне қол көтерген спортшыны кінәлі деп тану туралы қаулы шығарды.
Еркін күрестен Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дәулет Шабанбайға қатысты іс бойынша сот процесі аяқталды.
Іс материалдарында айыпталушының биыл қыркүйек айында Ұлттық ұланның үш әскери қызметкеріне күш қолданғаны айтылады. Кешкі сағат 21.00 шамасында дәмхана маңында тоқтатқан патрульдердің сұрақтарына балағат сөзбен жауап беріп, күш көрсеткен.
Атап айтқанда біреуін кеудесінен итерсе, наряд бастығын иығынан қағып жіберген.
Ал үшіншісінің көзінен ұрған.
Павлодар қаласындағы қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты айыпталушыны кінәлі деп танып, оны үш жылға бас бостандығынан айырды. Дәулет Шабанбай жазасын орта қауіпсіздікке ие мекемеде өтейтін болады.
Бұған дейін Лондон Олимпиадасының жүлдегері ұсталғанын, кінәсі дәлелденсе, 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру жазасы қолданылуы мүмкін екенін жазғанбыз.
Ал мемлекеттік айыптаушы спортшыны 4 жылға бас бостандығын айыруды сұраған еді.