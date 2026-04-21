Олжас Бектенов: Аутизмі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларды қолдау керек
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов мемлекеттің инклюзивті саясатын жетілдірудің жаңа бағыттарын атады.
- Еңбек министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, 1 қарашаға дейін мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша заңнамалық түзетулерді әзірлесін. Оқу-ағарту министрлігі 1 қыркүйекке дейін инклюзивті білім берудің, кадрлармен қамтамасыз етуді арттырудың және қолдау қызметтерін күшейтудің сапалы жаңа моделін енгізсін, - деді ол.
Үкімет басшысы аутизмі бар адамдарды ерте диагностикалау, үздіксіз түзету мен педагогикалық қолдау арқылы дамытып, жұмысқа орналастыру шараларын қамтитын біртұтас саясат қалыптастыру қажеттігін атап өтті.
- Менталдық ауытқуы бар балаларды тәрбиелейтін отбасыларды кешенді қолдаудың бірыңғай ведомствоаралық жүйесін қалыптастыру керек, - деді Олжас Бектенов.
Сондай-ақ, ол жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды.