KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:55, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Олжас Бектенов: Аутизмі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларды қолдау керек

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов мемлекеттің инклюзивті саясатын жетілдірудің жаңа бағыттарын атады.

    с
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    - Еңбек министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, 1 қарашаға дейін мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша заңнамалық түзетулерді әзірлесін. Оқу-ағарту министрлігі 1 қыркүйекке дейін инклюзивті білім берудің, кадрлармен қамтамасыз етуді арттырудың және қолдау қызметтерін күшейтудің сапалы жаңа моделін енгізсін, - деді ол.

    Үкімет басшысы аутизмі бар адамдарды ерте диагностикалау, үздіксіз түзету мен педагогикалық қолдау арқылы дамытып, жұмысқа орналастыру шараларын қамтитын біртұтас саясат қалыптастыру қажеттігін атап өтті.

    - Менталдық ауытқуы бар балаларды тәрбиелейтін отбасыларды кешенді қолдаудың бірыңғай ведомствоаралық жүйесін қалыптастыру керек, - деді Олжас Бектенов.

    Сондай-ақ, ол Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды. 

    Тегтер:
    Үкімет Бала Аутизм Әлеуметтік қолдау Олжас Бектенов
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар