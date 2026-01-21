Олжас Бектенов: Элиталық мектептерге бюджеттен қаржы бөлуді тоқтату керек
АСТАНА. KAZINFORM — Жеке меншік мектептердің стандартқа сәйкестігі тексеріледі. Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында осындай тапсырма берді.
— Оқу-ағарту министрлігіне өңір әкімдіктерімен бірлесіп, жаңадан ашылатын жеке меншік мектептерде мемлекеттік тапсырысты орналастыруға мораторий енгізуді тапсырамын. Мемлекеттік қаржыландырумен өңірлердің оқушы орындарына деген шұғыл қажеттілігін жабатын жекеменшік мектептер ғана қамтамасыз етілгені жөн. Қымбат элиталық мектептерді қаржыландыруды тоқтату керек, — деді Үкімет басшысы.
Олжас Бектенов Оқу-ағарту министрлігіне бір айдың ішінде жеке меншік оқу орындарының жаңа стандарттарға сәйкестігін тексеруді тапсырды.
— Нәтижесі бойынша ақпарат енгізілсін, — деді Премьер-министр.
Сондай-ақ, бүгінгі Үкімет отырысында жаңадан ашылатын жекеменшік мектептер мемлекеттік тапсырысты орындай алмайтыны мәлім болды.