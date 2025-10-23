KZ
    22:50, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Омар Сатаев Грек-рим күресінен әлем чемпионатында қола медаль алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитеті.

    грек-рим
    Фото: United World Wrestling

    Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Омар Сатаев халықаралық жарыста қола медаль еншіледі.

    Балуан 82 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынап, үшінші орын үшін өткен белдесуде бельгиялық Ибрагим Табаевты 10:8 есебімен ұтты.

    Айта кетейік, Қазақстан құрамасының қоржынында үш медаль бар.

    Бұған дейін Юсуф Мациев күміс жүлдегер атанса, Мерей Мәулетханов қола медальға ие болған еді. 

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
