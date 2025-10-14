Өңдеу өнеркәсібіндегі өсім баяулап, ауыл шаруашылығы маусымдық өсім кезеңіне енді
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл 9 айда 12,9 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл туралы Үкімет отырысында Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин айтты.
- Өңдеу өнеркәсібіндегі өсім көлік жасау өндірісінің 14 пайызға, оның ішінде автомобиль жасаудың – 16,8, тамақ өнімдерінің – 9,8, химия өнеркәсібінің – 9,6, мұнай өңдеу өнімдерінің – 7,5, металл бұйымдарының 15,2 пайызға ұлғаюы есебінен қамтамасыз етілді. Өңдеу өнеркәсібіндегі өсімнің баяулауына металлургиядағы қарқынның 0,3 пайызға дейін баяулауы әсер етті. Бұл ретте қара металлургиядағы өндіріс 0,9 пайызға төмендеді, - деді Азамат Әмрин.
Оның айтуынша, тау-кен өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 9,3 пайызға өсті. Сала құрылымында табиғи газ өндіру - 15,2, мұнай өндіру - 13,2, көмір өндіру 10,4 пайызға ұлғайды. Сонымен бірге металл кендерін өндіру 0,3 пайызға қысқарды.
- Өсімге қарамастан, құрылыста 9 айдың қорытындысы бойынша қарқынның айтарлықтай баяулауы байқалады. Құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі 14,9 пайызды құрап, 3,2 пайыздық тармаққа баяулады. Құрылыстың өсуі 17 өңірде тіркелді. Бұл ретте ең жоғары өсу Астана, Алматы қалаларында, Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Түркістан облыстарында байқалды. Құрылыс жұмыстары көлемінің төмендеуі Атырау және Абай облыстарында, Шымкент қаласында байқалды. 12,9 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 3,4 пайызға артық. Ең жоғары көрсеткіштер Ұлытау, Алматы, Жетісу, Түркістан облыстарында, Алматы қаласында байқалады, - деді ол.
Вице-министр ауыл шаруашылығы маусымдық өсім кезеңіне енгенін айтты.
- Саладағы жалпы өнім көлемі 4,4 пайызға артып, қаңтар-тамызбен салыстырғанда 1,0 пайыздық тармаққа жеделдеді. Айтарлықтай өсім дәнді дақылдарды жинаудың жоғары қарқынына байланысты. Нәтижесінде өсімдік шаруашылығындағы өсім 5,2 пайыз болды. Жалпы сала бойынша ең жоғары өсімді Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола облыстары көрсетті. Барлық 7 негізгі көрсеткіш бойынша өсу 11 өңірде тіркелді. Атырау, Ұлытау, Абай облыстарында және Шымкент қаласында 3 көрсеткіш бойынша құлдырау бар, - деді вице-министр.
Осы орайда Азамат Әмрин тұрақты экономикалық өсімді ұстап тұру мақсатында орталық және жергілікті атқарушы органдар мынадай шараларға баса назар аударуы қажеттігін айтты:
- инфрақұрылым салуға және машина жасауды қолдауға бөлінген бюджет қаражатының игерілуіне бақылауды күшейту;
- инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін бюджеттен «Бәйтерек» холдингіне қаражат бөлуді жалғастыру;
- осы жылдың соңына дейін өңдеу өнеркәсібінде жоспарланған инвестициялық жобалардың аяқталуын және іске қосылуын қамтамасыз ету;
- күтіліп отырған егінді толық көлемде жинауға жағдай жасау.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынып жатыр.