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    Өңірлердің өз кірісі артты: бюджеттен қанша қаражат бөлінеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде өңірлерді қолдауға жыл сайын бюджеттің төрттен бір бөлігі немесе 7,4 трлн теңге (24,8%) жіберіледі. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы баяндады.

    бюджет
    Фото: Kazinform

    — Айта кететін жайт, өңірлерге жіберетін барлық қаражат — ең алдымен халыққа арналады. Бұл үйлердегі су мен жылу, жақсы жолдар, мектептер мен ауруханалар, газдандыру және коммуналдық инфрақұрылымды білдіреді. Біздің міндетіміз — халықтың жайлы өмір сүруіне жағдай жасау, — деді Абзал Бейсенбекұлы Құрылтайда өткен бюджет таныстырылымында.

    Бұл ретте республикалық бюджеттен берілетін трансферттер ғана емес, өңірлердің өзіндік қаржылық мүмкіндіктерін кеңейту арқылы да қолдау көрсетіліп келеді.

    Мәселен 2020-2025 жылдары жергілікті бюджеттерге жалпы сомасы 7,2 трлн теңгеге салықтар мен төлемдердің 6 түрі берілді.

    — 2026 жылдан бастап төлемдердің тағы 6 түрі берілді. Осы шаралар жергілікті бюджет кірістерін шамамен 100 млрд теңгеге ұлғайтуға мүмкіндік береді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша өңірлердің өз кірістері 9,3 трлн теңгеге жетті, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 16,3%-ға артық, — деді Қаржы вице-министрі.

    Жалпы сипаттағы трансферттер 12 базалық бағыт бойынша өңірлік стандарттар жүйесімен байланыстырылды.

    — Осылайша, біз адамдарға қажетті инфрақұрылымға қаражат бөлеміз және өңірлерге жергілікті мәселелерді шешуге көбірек өздерінің қаржылық мүмкіндіктерін кеңейтуге қолайлы жағдай туғызамыз, — деді А. Бейсенбекұлы.

    Айта кетейік, Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы Құрылтайда «2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасын таныстырды.

    Елімізде келесі жылы әлеуметтік көмекке 6,9 трлн теңге бөлінеді.

    Сондай-ақ, 11 жастағы ұлдарға вакцина салынады. 

    Бюджет Қаржы
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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