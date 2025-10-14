Өңірлік инвестициялық штабтардың жұмысында олқылықтар бар – Үкімет басшысы
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов ірі кен орындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуді тапсырды.
- Мұнай-газ саласы экономиканың өсуіне үлкен үлес қосып келеді. Мұнай өндірісінде оң динамика қалыптасып отыр. Энергетика министрлігіне өндіріс қарқынын төмендетпей, операторлармен бірлесіп, Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ ірі кен орындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуді тапсырамын. Газ саласында да өсім бар. Энергетика министрлігі Қарашығанақ және Қашаған кен орындарында үш газ өңдеу зауытын салу жобаларын жеке бақылауда ұстауы қажет, - деді Үкімет басшысы.
Премьер-министр 9 айдың қорытындысы бойынша инвестиция тарту жоспары 93,3 пайызға орындалғанын айтты.
- 20 өңірдің ішінде тек 11 өңір ғана нысаналы көрсеткішке қол жеткізді. Инвестицияларды қолдаудың қолда бар тетіктеріне қарамастан 9 өңір жоспарлы көрсеткіштерді орындай алмады. Бұл жағдай әкімдер төрағалық ететін Өңірлік инвестициялық штабтардың жұмысында олқылықтардың барын көрсетеді. Әр жобаға басынан аяғына дейін жеке қолдау көрсету және олардың уақтылы іске асырылуын қамтамасыз ету – аса маңызды міндет. Сыртқы істер министрлігіне, салалық министрліктер мен әкімдіктерге инвестициялық жобаларды тарту және қолдау жұмысын күшейтуді тапсырамын, - деді Олжас Бектенов.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынды.