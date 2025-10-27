KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:36, 27 Қазан 2025 | GMT +5

    Оңтүстік Қытай теңізінде АҚШ-тың әскери тікұшағы мен жойғыш ұшағы апатқа ұшырады

    АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік-Қытай теңізінде жоспарлы операция жүргізіп жатқан Әскери-теңіз күштерінің тікұшағы мен жойғыш ұшағы құлады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі ABC News арнасына сілтеме жасап.

    Оңтүстік Қытай теңізінде АҚШ-тың әскери тікұшағы мен жойғыш ұшағы апатқа ұшырады
    Фото: wikipedia

    АҚШ Әскери-теңіз күштерінің MH-60R Sea Hawk тікұшағы жергілікті уақыт бойынша шамамен 14:45-те апатқа ұшырады. Барлық үш экипаж мүшесі аман-есен құтқарылды.

    Жексенбі күні сағат 15:15-те F/A-18 °F Super Hornet ұшағы да жоспарлы рейс кезінде Оңтүстік Қытай теңізіне құлады. Экипаждың екі мүшесіне де көмек көрсетілді.  

    – Америкалық әскери қызметкерлердің жағдайы тұрақты. Екі оқиғаның да себебі қазір зерттеліп жатыр, - делінген АҚШ Тынық мұхит флоты мәлімдемесінде. 

    Еске салсақ, бұған дейін америкалық бомбалаушы ұшақтар Венесуэлаға мүмкіндігін көрсететінін жазған едік. 

     

