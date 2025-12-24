KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:59, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оңтүстік Корея 109 мың шетелдік жұмысшыны қабылдайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Оңтүстік Корея келер жылы жұмыс күшіне сұранысты қамтамасыз ету бағарламасы аясында 109 мың маусымдық шетелдік жұмысшыны қабылдайды.

    Южная Корея примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих
    Фото: Yonhap

    Ауыл шаруашылығы, мұхит және әділет министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, бұл сан биылғы 96 мың визалық квотамен салыстырғанда, 14,1 пайызға көп болып оттыр. 

    Yonhap-тың хабарлауынша, үкімет еңбек мигранттары үшін қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етуге күш салуға уәде берді. 

    Билік шетелдік жұмысшылар ауыл шаруашылғы мен балық аулау кәсібіндегі жұмыс қолының жетіспеушілігі проблемасын шешуге көмектеседі деген ойда. 

    Осыған дейін Оңтүстік Кореядағы қазақстандық мигранттар елге заңды түрде орала алатыны туралы жаздық. 

    Тегтер:
    Еңбек адамы Әлем Жұмысшы Жұмыспен қамту Оңтүстік Корея
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар