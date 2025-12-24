21:59, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Оңтүстік Корея 109 мың шетелдік жұмысшыны қабылдайды
АСТАНА. KAZINFORM - Оңтүстік Корея келер жылы жұмыс күшіне сұранысты қамтамасыз ету бағарламасы аясында 109 мың маусымдық шетелдік жұмысшыны қабылдайды.
Ауыл шаруашылығы, мұхит және әділет министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, бұл сан биылғы 96 мың визалық квотамен салыстырғанда, 14,1 пайызға көп болып оттыр.
Yonhap-тың хабарлауынша, үкімет еңбек мигранттары үшін қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етуге күш салуға уәде берді.
Билік шетелдік жұмысшылар ауыл шаруашылғы мен балық аулау кәсібіндегі жұмыс қолының жетіспеушілігі проблемасын шешуге көмектеседі деген ойда.
