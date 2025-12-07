Оңтүстік Кореядағы қазақстандық мигранттар елге заңды түрде орала алады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазіргі уақытта 156,7 мың қазақстандық шетелде еңбек етіп жүр. Олардың басым бөлігі, яғни 128,8 мың адам Ресейге жұмыс іздеп кеткен.
Ал Оңтүстік Корея Республикасында 11 мың адам еңбек етеді.
– Оңтүстік Корея Республикасымен келіссөзге сәйкес желтоқсаннан ақпан айына дейін ҚР азаматтарына елден заңды түрде шығуға мүмкіндік берілген. Яғни азаматтар айыппұлсыз, депортациясыз елге қайта алады. Бұл 1 желтоқсанға дейін Кореяға кірген азаматтарға қатысты. Бұл тізімге ауыр қылмыс жасаған адамдар кірмейді. СІМ ақпаратына сәйкес, бүгінгі таңда шамамен Кореяда 11 мыңға жуық азамат жұмыс істеп жүр, - дейді «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында ҚР ЕХӘҚМ Көші-қон комитетінің басқарма басшысы Нұрсұлтан Асқарбек.
Комитет басшысының айтуынша, бұл – Оңтүстік Корея тарапының бастамасы.
– Негізгі мақсаты – онда заңсыз жүрген Қазақстан азаматтарының санын азайту. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін жеке басын анықтайтын құжаты, өтініші, әуе билеті болса, елге еш қиындықсыз келе алады. Егер азаматтар тәртіпке бағынбай, заңсыз жүруін тоқтатпаса, Қазақстан валютасымен есептегенде 50 мыңнан бастап айыппұл төлейді. Ол әртүрлі жағдайға байланысты өзгере береді. Егер Оңтүстік Кореядағы заңсыз жүрген қазақстандық азаматтардың саны азайса, еліміз ЕPS жүйесіне кіреді және әлемдік аренадағы ел имиджі жоғарылайды, - дейді спикер.
Еске сала кетейік, бірнеше күн бұрын ҰҚК Шекара қызметі Ақтөбе облысының «Жайсаң» автокөлік өткізу пунктінде заңсыз көші-қон әрекетін тоқтатты.