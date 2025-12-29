KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:44, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оңтүстік Корея АҚШ-ты маңызды минералмен қамтамасыз етеді

    АСТАНА.KAZINFORM - Оңтүстік Корея тауларындағы Сангдонг кеніші - әлемдегі ең ірі вольфрам кен орындарының бірі, ол АҚШ-қа қорғаныс қажеттіліктері үшін ауадай қажет, деп хабарлайды CBS News.

    Южная Корея начнет поставлять в США критически важный минерал
    Фото: drag-radiodetali.com

    Almonty Industries тау-кен компаниясы 30 жылдан астам уақыт бұрын жабылған кеніш жұмысын қайта жандандырды.

    Almonty Industries компаниясының бас директоры Льюис Блэк Оңтүстік Корея «АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігі үшін қажетті» вольфрамға сұранысты қанағаттандыра алады деп санайды.

    Блэктің айтуынша, жаңа жылдан кейін кеніш толық қуатына жеткесін жылына 1,2 миллион тонна вольфрам өндіреді, бұл АҚШ-ты алдағы он жылға жететін вольфрам жеткізілімімен қамтамасыз етеді.

    Вольфрам «әскери металл» деп аталады, себебі ол өте жоғары температураға төтеп бере алады. Ол танктер, жойғыш ұшақтар, сауыт тесетін оқ-дәрілер, бункерді жаратын бомбалар және жасанды интеллектпен жұмыс істейтін зымырандарды басқару жүйелерін өндіруде қолданылады.

    Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Аляскада мыс пен мырыш өндірісін арттыруды мақұлдағаны хабарланған болатын.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем Оңтүстік Корея
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар