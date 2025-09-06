Оңтүстік Корея, АҚШ және Жапония осы айда үшжақты жаттығу өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Корея, АҚШ және Жапония осы айда Freedom Edge деп аталатын үшжақты жаттығу өткізеді, деп хабарлайды Yonhap.
Бұл туралы жұма күні Оңтүстік Кореяның Біріккен штабы (JCS) хабарлады.
Бес күндік оқу-жаттығулар 15-19 қыркүйек аралығында Оңтүстік Кореяның Чеджу аралының шығысы мен оңтүстігіндегі халықаралық су айдындарында өтеді.
— Үш ел теңіз, әуе және киберкеңістік салаларында өздерінің көп домендік операциялық мүмкіндіктерін нығайтады және тұрақты үшжақты ынтымақтастықты сақтау үшін өзара әрекеттесуді күшейтеді, — делінген JCS мәлімдемесінде.
JCS оқу-жаттығулар әуе қорғанысы, сүңгуір қайықтарға қарсы соғыс, қарақшылықпен күрес және кибержаттығуды қоса алғанда кең ауқымды қамтитынын айтты.
Өткен маусымдағы алғашқы жаттығулардан кейін Солтүстік Корея оларды АҚШ бастаған әскери блокты нығайту әрекеті деп сынады.
— Бұл жаттығулар Солтүстік Кореяның ядролық және зымырандық қатерлеріне ден қоюға, сондай-ақ халықаралық құқық пен ережелерді сақтай отырып, аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қорғауға бағытталған жыл сайынғы іс-шара, — делінген хабарламада.
Бұған дейін КХДР басшысы Оңтүстік Корея мен АҚШ-тың бірлескен әскери жаттығуларын сынап, олар Солтүстік Кореяға қарсы «дұшпандық» ұстанымда деген пікір айтқан болатын.