Оңтүстік Корея әлемдегі ең жылдам пойыз жобасын әзірлеп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM — Оңтүстік Корея сағатына 370 шақырым жылдамдықпен жүре алатын жоғары жылдамдықты пойыздың негізгі технологияларын әзірлеуді аяқтады, деп хабарлайды Yonhap.
EMU-370 деп аталатын пойызда қолданылатын технологиялар техникалық тұрғыдан жобаланған ең жоғары жылдамдықты сағатына 407 км-ге жеткізуге мүмкіндік береді.
Жоба 2022 жылдың сәуірінен 2025 жылдың желтоқсанына дейін Корея теміржолын зерттеу институтының басшылығы жүзеге асырды.
Көлік министрлігінің мәліметі бойынша, оған жалпы сомасы 22,5 миллиард вон (15,23 миллион доллар) инвестиция салынды, оның ішінде 18 миллиард вон мемлекеттік бюджеттен және 4,5 миллиард вон жеке сектордан.
Үкімет алғашқы пойыздарды келесі жылы шығаруды жоспарлап отыр, сынақтан өткізу 2030 жылға жоспарланған, ал коммерцияландыру 2031 жылдан кейін жүзеге асырылады.
Коммерциялық қызметке енгізілгеннен кейін, EMU-370 электр пойызы әлемдегі екінші ең жылдам коммерциялық пойызға айналады, ол қазір сағатына 400 км жылдамдықпен сынақтан өтіп жатыр.
Көлік министрлігінің мәліметі бойынша, Франция, Германия және Жапония сияқты елдер қазіргі уақытта сағатына шамамен 320 км жылдамдықпен жоғары жылдамдықты пойыздарды пайдаланады.
