Оңтүстік Корея K-pop альбомын экспорттау рекордын жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Корея 2025 жылы алғаш рет құны 300 миллион доллардан асатын K-pop альбомдарын экспорттады, деп хабарлайды Yonhap.
Көрсеткіштер елдегі сатылым төмендеген кезде шетелде корей поп-музыкасына қызығушылықтың артқанын көрсетеді.
Кедендік статистикаға сәйкес, Оңтүстік Кореядан K-pop альбомдарының экспорты рекордтық 301,7 миллион долларға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,4%-ға көп.
Жапония 80,6 миллион доллармен ең үлкен импорттаушы болып қалды, одан кейін Қытай (69,7 миллион доллар) және АҚШ (64 миллион доллар) болды.
Айта кетейік, Жапонияға экспорт бір жылда 10,2%-ға төмендесе, Қытайға жөнелтілімдер 16,6%-ға өсті. Пекин 2022 жылдан бері алғаш рет Америка Құрама Штаттарын басып озып, екінші ең үлкен нарыққа айналды.
Алдыңғы үштіктен басқа, ең ірі импорттаушы ондыққа Тайвань, Германия, Гонконг, Нидерланды, Канада, Франция және Польша кірді.
Дегенмен, Circle Chart корей музыкалық диаграммасының деректері бойынша бүкіл әлемде K-pop альбомдарының жалпы сатылымы екінші жыл қатарынан төмендеді. 2025 жылы шамамен 93,5 миллион дана сатылды, ал 2023 жылы шамамен 120 миллион.
Сарапшылар бұл төмендеуді ең алдымен Оңтүстік Кореяның өзінде сұраныстың төмендеуімен байланыстырады, ал шетелдегі аудитория қызығушылық танытып келеді.
— K-pop әлемдік танымалдылықты сақтап қалды, соның ішінде K-pop Demon Hunters саундтрегі сияқты шығарылымдардың арқасында, бірақ Корея нарығы пластикалық дискілерге қатысты экологиялық талаптарға және фан-маркетингтің төмендеуіне байланысты қысымға ұшырады, — деп түсіндірді Корея музыкалық контент қауымдастығының бас хатшысы Чой Кван Хо.
Ол ішкі нарықтың шектеулі болуына байланысты АҚШ-та немесе Жапонияда жетістікке жеткен суретшілер мен сол нарықтарға шыға алмаған суретшілер арасындағы айырмашылық барған сайын байқала бастағанын атап өтті.
