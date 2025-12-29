Оңтүстік Корея президенті «Көгілдір үйге» көшті
АСТАНА. KAZINFORM — 29 желтоқсанда түн ортасында Сеулдегі «Көгілдір үй» деп те аталатын Чхонвадэ резиденциясы ғимаратының үстінде екі феникс бейнеленген жалау көтерілді. Бұл президент кеңсесінің тарихи орнына оралуын ресми түрде растады.
Yonhap агенттігінің хабарлауынша, көк шатырлы әйгілі ғимарат негізінен саммиттер мен сенім грамоталарын тапсыру рәсімдері сияқты ресми іс-шаралар үшін пайдаланылады.
Дүйсенбі күні президент Ли Чжэ Мён президент резиденциясы осы тарихи кешенге ресми түрде көшірілгеннен бері алғаш рет Чхонвадэге жұмысына барды.
Жергілікті уақыт бойынша шамамен таңғы сағат 9:10–да мемлекет басшысының көлігімен бірге келе жатқан кортеж ғимараттың басты қақпасынан өтіп кетті, ал оның ондаған жақтастары кешеннің кіреберісінде мемлекеттік туды желбіретіп, оның атын айқайлады.
Чхонвадэде президент ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісімен, президент аппаратының саяси мәселелер жөніндегі басшысымен және басқа да жоғары лауазымды шенеуніктермен шай ішіп, кездесу өткізді.
Оның кеңсесінің мәліметінше, ол сондай-ақ қарулы күштердің жауынгерлік дайындығын бағалау үшін кешен аумағында орналасқан Дағдарысты басқару Ұлттық орталығына баруды жоспарлаған.
Жексенбі күні президенттің қауіпсіздік қызметі Ұлттық барлау қызметі, полиция және армияны қоса алғанда, 14 агенттікпен бірлескен қауіпсіздік тексерулері аяқталғанын хабарлады.
Тексерулер Чхонвадэ мен оның айналасындағы тауларда орналасқан негізгі нысандарды қамтыды, телефон тыңдауларының және ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің қауіптеріне баса назар аударылды.
Ли Чжэ Мённің бас кеңсесі Йомин ғимараттары кешенінде, бас ғимараттан шамамен 500 метр қашықтықта орналасады. Онда аға көмекшілер мен қызметкерлер жұмыс істейді, бұл шенеуніктермен тығыз байланыс орнатуға ықпал етеді деп күтіліп отыр.
Лидің алдындағы президент Юн Сок Ёль 2022 жылы қызметке кіріскен кезде президент әкімшілігін Сеулдің орталығындағы Қорғаныс министрлігі ғимараттары кешеніне көшірді. Бұл қадам шығындар, асығыс жүзеге асыру, қолжетімділік мәселелері және қауіпсіздікті қиындататын тұрғын үйлерге жақындығы үшін сынға ұшырады.
Еске сала кетсек, арнайы прокурорлар тобы бұрынғы президент Юн Сок Ёльді әділеттілікке кедергі келтіргені және 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдай енгізуіне байланысты басқа да айыптаулар бойынша 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасын талап етті.