Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Арнайы прокурорлар тобы жұма күні бұрынғы президент Юн Сок Ельді әділеттілікке кедергі келтіргені және 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдай енгізуіне байланысты басқа да айыптаулар бойынша 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасын талап етті, деп хабарлайды Kazіnform.
Yonhap агенттігінің хабарлауынша, арнайы прокурор Чо Ын Соктың командасы бұрынғы президенттің ісі бойынша соңғы тыңдауы кезінде оны 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Бұл ретте прокуратура бұрынғы президенттің қылмыстық әрекеттерін жасыру және ақтау үшін мемлекеттік мекемелерді жекешелендіру арқылы ауыр қылмыс жасағанын мәлімдеді.
- Сотталушының қылмыстық әрекеттері Корея Республикасындағы заңдылық пен тәртіпті елеулі түрде бұзды және оған сеніп, оны президент етіп сайлаған халыққа ауыр соққы болды. Солай бола тұра сот қарауы кезінде сотталушы өкініш білдіру немесе халықтан кешірім сұраудың орнына әскери жағдай жариялауының заңдылығын бірнеше рет қорғады, - деді тергеу тобының бір мүшесі.
Сот бұрынғы президент тергеушілерге өзін қаңтар айында ұстауына мүмкіндік бермей әділдіктің орындалуына кедергі келтірді, сондай-ақ әскери жағдай енгізу туралы жоспарды қарауға шақырылған министрлер кабинетінің 9 мүшесінің құқын бұзып, жарлықтың күші жойылған соң қайта қаралған қаулыны жойып жіберді деген айып тағып отыр.
Бұрынғы президент сонымен қатар декларация туралы жалған ақпарат бар баспасөз мәлімдемелерін жариялау және әскери басшылар пайдаланатын қауіпсіз телефондардан жазбаларды жоюға бұйрық берді деп айыпталып отыр.
Арнайы прокурорлар тобы оны тұтқындауға кедергі келтіргені үшін бес жылға, министрлер кабинеті мүшелерінің құқықтарын бұзғаны, шетелдік баспасөзде жалған ақпарат таратқаны және телефон жазбаларын жойғаны үшін үш жылға және айыптау актісіне енгізілген қайта қаралған жарлықты дайындағаны үшін екі жылға бас бостандығынан айыруды талап етті.
- Сотталушының әрекеттерінен бұзылған Конституция мен құқықтық тәртіпті қалпына келтіру және Корея Республикасы тарихындағы ең беделді тұлғалардың билікті теріс пайдалануымен байланысты қылмыстардың қайталануына жол бермеу үшін біз қатаң жауапкершілікті талап етуіміз керек, - деп мәлімдеді арнайы тергеу тобының мүшесі.
Юн Сок Ёльге сонымен қатар әскери жағдай енгізу әрекетінің сәтсіз аяқталуына байланысты тағы үш айып тағылып отыр, оның ішінде көтеріліс ұйымдастыру айыптаулары да бар.
Еске сала кетсек, бұрынғы президент 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдайды қысқа мерзімге енгізу арқылы бүлік ұйымдастырды және билікті теріс мақсатта пайдаланды деп айыпталып отыр.
Юн Сок Ёль шілде айынан бері қамауда, ол желтоқсанда әскери жағдайды енгізе алмауына байланысты екінші рет қамауға алынды.
Бұған дейін сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы президентін кепілге босатудан бас тартқанын жаздық.
Ал Оңтүстік Кореяның экс-алғашқы ханымына сыбайлас жемқорлық бойынша айып тағылды.