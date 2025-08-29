Оңтүстік Кореяның экс-алғашқы ханымына сыбайлас жемқорлық бойынша айып тағылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жұма күні Оңтүстік Кореяның арнайы прокурорының тобы елдің бұрынғы бірінші ханымы Ким Кон Хиға сыбайлас жемқорлық және парақорлық ісі бойынша ресми айып тақты. Бұл туралы Yonhap агенттігі хабарлайды.
Ким Кон Хи – бұрынғы президент Юн Сок Ёльдің жұбайы. Ол ел тарихында тұңғыш рет қамауға алынып, сотқа тартылған бұрынғы президенттің зайыбы атанды.
Арнайы прокурор Мин Чжун Гидің мәліметінше, Ким Кон Хиға келесі заңдарды бұзғаны үшін айып тағылған:
-
Капитал нарығы туралы заңды бұзу;
-
Саяси қорлар туралы заңды бұзу;
-
Делдалдық арқылы пара алу.
Ол бағалы қағаздармен алаяқтық, сайлау нәтижесіне ықпал етуге тырысу және іскерлік қызметтер үшін қымбат сыйлықтар алу бойынша айыпталып отыр.
Айыптау қорытындысы оның алдын ала қамауға алу мерзімі аяқталуына екі күн қалғанда жарияланды. Бұл шара оны тергеу изоляторында тағы 6 айға дейін қалдыруға мүмкіндік береді.
Егер арнайы прокурор қосымша айыптар бойынша жаңа қамауға алу санкциясын алса, бұл мерзім ұзартылуы мүмкін.
Айта кетейік, Ким Кон Хи 12 тамызда тұтқындалған болатын.
Содан бері арнайы прокурорлар оны бес рет жеке тергегенімен, ол үндемеу құқығын жиі пайдаланған.
Ким Кон Хи мен Юн Сок Ёль – ел тарихында бір мезгілде тұтқындалып, сот алдында жауап беріп жатқан тұңғыш экс-президенттік жұп. Бүгінде Юн Сок Ёль де қамауда отыр және оған төңкеріс ұйымдастыру бабы бойынша айып тағылған.
Кеше, 28 тамызда, ол сот отырысына алтыншы рет қатыспай, сот процесі оның қатысуынсыз жалғасқан.