Сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы президентін кепілге босатудан бас тартты
АСТАНА.KAZINFORM - Бейсенбі күні Сеул соты бұрынғы президент Юн Сок Ёльдың айғақтарды жойып жіберуіне алаңдаушылық білдіріп, кепілге босату туралы өтінішін қабылдамады.
Yonhap агенттігінің хабарлауынша, Сеул орталық аудандық соты мұндай шешімді бұрынғы президент қорғаныс құқығына және денсаулығына байланысты өткен айда кепілге босату туралы өтініш бергеннен кейін қабылдаған.
Алайда, сот айыпталушының дәлелдемелерді жойып жіберуі мүмкін деген алаңдаушылық бар екенін және оның кепілдеме туралы өтінішін қанағаттандыруға бұлтартпас негіз көрмегенін мәлімдеді.
Арнайы прокурорлар тобы да бұл шешімді қолдады.
Бұрынғы президент шілде айынан бері қамауда отыр. Оны екінші рет желтоқсан айында елде әскери жағдай жарияламақ болғаны үшін тұтқындады.
Өткен аптада кепілге қатысты сот отырысында саясаткер 18 минут сөйлеп, қамауда болу оның сот отырыстарына қатысуын және тергеушілердің жауап алуын қиындататынын мәлімдеді.
Естеріңізге сала кетейік, Юн Сок Ёль қыркүйек айының соңында кепілдікке шығуды сұрады. Ол өз уәжінде сот процесіне дайындалу және денсаулығын қалыпқа келтіру қажеттігін жеткізді.
Саясаткердің әйелі, Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы Ким Кон Хи де 12 тамыздан бері қамауда отыр. Оған акциялар бағасын қолдан жасады деген айып тағылды.