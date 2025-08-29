Оңтүстік Кореяда отбасының 5 мүшесін өлтірген адам өмір бойына сотталды
АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік Корея соты 28 тамызда ата-анасын, әйелін және екі қызын өлтірген 50 жастағы ер адамды өмір бойына бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды, деп хабарлайды Yonhap News Agency.
Сот үкіміне сәйкес, Ли есімді ер адам өзінің 80 жастағы ата-анасын, 50 жастағы әйелін және 20 жастағы екі қызын өлтіру және есірткіге қарсы күрес туралы заңды бұзғандықтан айыпты деп танылды. Оқиға 2025 жылы 14 сәуірде Йонгин қаласында болған. Ли келесі күні қамауға алынды.
Тергеу мәліметінше, ол алдымен жәбірленушілерге тыныштандыратын дәрілер (транквилизаторлар, ұйықтататын дәрілер) беріп, кейін буындырып өлтірген.
Ли құрылыс компаниясын басқарған және бизнес мансабында миллиардтаған вон қарызға батқан. Сот хаттамаларына қарағанда, ол есірткіні алдын ала дайындап, қылмыс жасауды жоспарлаған. Қылмыс жасау үшін қолайлы күнді күтіп, мүмкіндік пайда болғанда, жоспарын жүзеге асырған.
Прокуратура соттан Лиді өлім жазасына кесуді сұрап, оның әрекетін «адамгершілікке жатпайтын және әлеуметтік нормаларға қайшы» деп сипаттады. Алайда сот ер адамды өмір бойына бас бостандығынан айырды.
