Оңтүстік Кореяда жеке деректердің тарап кетуінен 33,7 млн пайдаланушы зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Кореяның Coupang электронды коммерция компаниясы жеке деректердің ауқымды тарап кетуінен 33,7 миллион пайдаланушы зардап шеккенін растады. Алдын ала мәлімет бойынша, күдікті компанияның бұрынғы қызметкері.
Оңтүстіккореялық Yonhap агенттігінің хабарлауынша, ақау салдарынан клиенттердің негізгі деректері жария болып кеткен. Оларға есімдері, телефон нөмірлері, электрон пошта мекенжайлары және жеткізу мекенжайлары кіреді.
Компанияның мәлімдеуінше, төлем деректері, банк карталарына қатысты ақпарат және есептік жазба мәліметтері зардап шекпеген.
Ресми мәлімдемеде Coupang жеткізуге қатысты тұтынушылардың жеке ақпаратына рұқсатсыз кіру 24 маусымнан бастап шетелдік серверлер арқылы жүзеге асырылғаны айтылған.
Компанияның өзі ұрлықты 18 қарашада анықтап, екі күн ішінде билік органдарына және шамамен 4500 тұтынушыға хабарлады.
Оқиғаға қатысты тергеу 20 қарашада басталды. Осы уақытқа дейін тарап кеткен деректер ауқымы айтарлықтай үлкен екені және шабуыл бірнеше айға созылуы мүмкін екені айтылды.
Қазіргі уақытта жұмыс тобы компанияның жеке деректерді қорғау талаптарына сәйкестігін кешенді тексеруден өткізіп, одан әрі залалдың алдын алу шараларын қабылдап жатыр.
Оңтүстік Корея үкіметінің мәліметінше, шабуылдаушы Coupang серверін тексеру жүйесіндегі осалдықты пайдаланып, 30 миллионнан астам пайдаланушының деректеріне қол жеткізген.
Агенттік дереккөздерінің мәліметінше, құқық қорғау органдары күдіктіні компанияның бұрынғы қызметкері, кейіннен елден кеткен Қытай азаматы екенін анықтады.
Жексенбіде Coupang көпшілік алдында кешірім сұрады. Бас директор Пак Дэ Джун компанияның цифрлық қауіпсіздік шараларын күшейтетінін және мемлекеттік органдармен толық ынтымақтасатынын мәлімдеді.
Coupang оқиғасы Оңтүстік Корея тарихындағы ең ірі жеке деректердің тарап кетуі деп аталды. Бұған дейін бұл рекорд сәуір айында SK Telecom компаниясы деректерінің ұрлануына қатысты болған, ол кезде 23,2 миллион пайдаланушыға әсер еткен және 134,8 миллиард вон айыппұл салынған.
Бұған дейін ҚР Бас прокуратурасы Gmail пайдаланушылары деректерінің таралуына байланысты киберқауіп анықталғаннан кейін пайдаланушыларға Google электронды поштасының құпия сөздерін өзгертуді ұсынғаны хабарланған болатын. Қылмысты және қоғамдық қауіпсіздік тәуекелдерін болжау орталығы Google дерекқорының бұзылғанын хабарлады.