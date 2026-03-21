Оңтүстік Кореядағы өрттен 50-ден астам адам зардап шекті
АСТАНА.KAZINFORM - Жұма күні Оңтүстік Корея орталығындағы Тэджон қаласында автобөлшек зауытында өрт шықты.
Yonhap агенттігінің хабарлауынша, билік 55 адамның жарақат алғанын, тағы 14 адамның із-түзсіз жоғалып кеткенін хабарлады.
Өрт болған кезде зауытта 170 жұмысшы болған.
Өрт сөндіру үшін оқиға орнына 200-ден астам өрт сөндіруші мен 90 дана техника жіберілді, оларға орман шаруашылығы тікұшақтары көмектесті.
Өрт сөндіру жұмыстары ғимаратта 200 килограмм натрийдің болуымен қиындай түсті, ол дұрыс пайдаланылмаса жарылуы мүмкін.
Билік ғимараттың құрылымдық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік тексеруін жүргізгеннен кейін іздеу жұмыстарын бастауды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
Ішкі істер және қауіпсіздік министрлігі апатқа неғұрлым үйлесімді жауап беруді және одан әрі залалдың алдын алу үшін орталық апатқа қарсы штаб құруды бұйырды.
Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мён билікке зардап шеккендерді құтқару және өртті сөндіру үшін барлық қолжетімді ресурстарды жұмылдыруды бұйырды.
