Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы Chanel сөмкелерін сыйлық ретінде алғанын мойындады
АСТАНА.KAZINFORM — Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы Ким Гон Хи сәрсенбі күні шаманнан екі Chanel сөмкесін алғанын мойындады, бірақ оларды шіркеу қызметіне айырбас ретінде алғанын жоққа шығарды, деп хабарлайды Yonhap.
Әртүрлі сыбайлас жемқорлық және парақорлық айыптаулары бойынша қамауға алынған Ким алғашқы мойындауын білдірді, сонымен бірге шіркеуден қымбат Graff алқасын алғаны туралы айыптауды жоққа шығарды.
— Бірінші ханым Ким Гон Хи Чон Сонбэден сыйлық ретінде екі сөмке алғанын мойындайды. Алайда, ол шіркеумен ешқандай келісім болмағанын, ешқандай сұрап алу немесе алмасу болмағанын анық айтады. Ол сондай-ақ Graff алқасын алғанын ашық түрде жоққа шығарды, — деді оның адвокаттары мәлімдемесінде.
Тергеушілердің айтуынша, биліктен қуылған президент Юн Сок Ёльдың әйелі 2022 жылдың наурыз айында Юн сайланғаннан кейін шіркеудің бизнес жеңілдіктерін қамтамасыз етуге көмектесу үшін пара алған.
Айыптауларды тергеп жатқан арнайы прокурорлардың айтуынша, Чон Кимге сол жылдың сәуір мен шілде айлары аралығында Юн есімді бұрынғы шіркеу қызметкерінің өтініші бойынша тауарлар жеткізген.
Сөмкелердің құны 8 миллион вон (5500 АҚШ доллары) және әрқайсысы 12 миллион вон, ал алқаның құны 62 миллион вон болған.
Ким бастапқыда сөмкелерден бас тартқанын, бірақ кейінірек Чонның талабымен оларды қабылдағанын айтты.
— Ол үкімет қызметкерінің жұбайы ретінде сол кезде қатал болуы керек болса да, Чонмен қарым-қатынасына байланысты сыйлықтан толық бас тартпаған қателігін мойындайды. Сыйлықтар пайдаланылмаған және бұрын Чон Сонбэге толығымен қайтарылған, — деп мәлімдеді адвокаттар.
Адвокаттар сонымен қатар көмек сұраулары Кимге ешқашан жеткізілмегенін және олардың президенттің билігіне қатысы жоқ екенін атап өтті.
Ким өз әрекетінің дұрыс еместігін, адамдардың көңілін қалдырғанына қатты өкінетінін мәлімдеді.
Оның мойындауы Чон соттағы куәлігінен бас тартып, сол кездегі президент көмекшісіне шіркеу қызметкерінен сыйлықтар бергенін айтқаннан кейін жасалды. Ол бұған дейін бұл заттарды жоғалтып алғанын мәлімдеген болатын.
Тамыз айында Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы сыбайлас жемқорлық айыптаулары бойынша қамауға алынды. Ол бағалы қағаздармен алаяқтық жасады, сайлау нәтижесіне әсер етуге әрекет жасады және саяси қызмет үшін қымбат сыйлықтар алды деген күдікке ілінген.