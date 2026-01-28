Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы түрмеге қамалды
АСТАНА.KAZINFORM - Сәрсенбі күні сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы Ким Кон Хиді іскерлік келіссөздер кезінде шіркеу бірлестігінен қымбат сыйлықтар алғаны үшін кінәлі деп тауып, бір жыл сегіз айға бас бостандығынан айыру жазасын кесті, деп хабарлайды Kazinform.
Сот Кимді 2022 жылдың шілдесінде өзінен іскерлік көмек сұраған Біріккен шіркеу өкілінен Chanel сөмкесі мен қымбат Graff алқасын алғаны үшін кінәлі деп тапты.
Алайда, ол нақты өтініш жасалмағандықтан, Chanel сөмкесін пара ретінде алғанын жоққа шығарды.
- Сотталушы пайда үшін өз қызметін асыра пайдаланды. Ол шіркеу бірлестігінен өтініштерге жауап ретінде ұсынылған қымбат сәнді заттардан бас тартқан жоқ, - делінген сот шешімінде.
Ким сонымен қатар Оңтүстік Кореядағы BMW дилері Deutsch Motors компаниясының бұрынғы басшысымен және оның жақын серіктесімен 2010 және 2012 жылдар аралығында компания акцияларының бағасын манипуляциялау және заңсыз пайда табу үшін сөз байласқан деп айыпталды.
Оған сондай-ақ 2022 жылғы президент сайлауы қарсаңында күйеуімен бірге өзін ықпалды саяси қайраткер деп жариялаған адамнан тегін сауалнамалар алғаны үшін Саяси қорлар туралы заңды бұзды деген айып тағылды.
Бұрынғы бірінші ханым сонымен қатар 2022 жылы шіркеу бірлестігі өкілінен сыйлық алу үшін сөз байласқан, сондай-ақ бизнестен көмек сұраған деп айыпталды.
Yonhap агенттігінің хабарлауынша, тамыз айынан бері қамауда отырған Ким барлық айыптауларды жоққа шығарды.
Арнайы прокурор тобы бұрынғы президент Юн Сок Ёльдің әйеліне 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұрады, ол 2024 жылы әскери жағдай енгізу әрекетіне байланысты бүлік шығарды деген айыппен сотталды.
Алайда, Сеул орталық аудандық соты оны акция бағасын манипуляциялау схемасына қатысу және саяси қорлар туралы заңды бұзу айыптауларынан ақтады.
Кимнің адвокаттары түрме мерзімі салыстырмалы түрде қатал екенін мәлімдеп, апелляциялық шағым беру мүмкіндігі сияқты қосымша шараларды қарастыратынын атап өтті.
16 қаңтарда Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Юн Сок Ёль бес жылға бас бостандығынан айырылды.