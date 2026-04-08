Опера жұлдызы Мария Мудряк ЮНИСЕФ-пен бірге балалар құқығын қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемге әйгілі опера әншісі Мария Мудряк Қазақстандағы UNICEF Friend атанып, ұйымның балалар құқықтарын қорғау миссиясын қолдайтын мәдениет пен спорт саласының танымал өкілдерінің жаһандық қоғамдастығына қосылды.
Бұл тағайындау ЮНИСЕФ-тің 80 жылдығына орайластырылған. Бүгінде ұйым 190-нан астам елде жұмыс істейді және балалық шақтың негізгі мәселелерін шешу үшін танымал әртістерді, спортшыларды және қоғам қайраткерлерін біріктіреді.
Тағайындау туралы шешім Мария Мудряктың 2025 жылы ЮНИСЕФ-тің қайырымдылық Гала-кешін белсенді қолдауынан кейін қабылданды. Ол шара барысында Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қолдау жүйесін дамытуға 283 миллион теңге жиналған болатын.
Жыл басынан бері бұл жұмыс практикалық тұрғыда дамып келеді. Балалармен жұмыс істейтін мамандарға, соның ішінде мектеп психологтері мен педагогтерге арналған оқу материалдары әзірленіп, әлеуметтік-эмоциялық оқыту бағдарламалары бейімделді. Сондай-ақ Алматы, Шымкент және Түркістан облысында мамандарды кең көлемде оқыту жоспарланып отыр, бұл тәсілдерді мектеп пен қоғам деңгейінде енгізуге және балаларға дер кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.
ЮНИСЕФ-тің бүкіл әлем бойынша танымал тұлғалармен ынтымақтастық орнатуда 60 жылдан астам тәжірибесі бар. Ізгі ниет елшілері мен ұйым достары балалық шақ мәселелеріне назар аударуға, қоғамдық күн тәртібі мен шешімдерге ықпал етуге, сондай-ақ балалардың мүддесі үшін күш жұмылдыруға көмектеседі. Бүгінде ЮНИСЕФ 100-ден астам елде 400-ге жуық амбассадормен жұмыс істейді және олардың барлығы ұйым миссиясын ерікті негізде қолдайды.
Мария Мудряк — халықаралық сахнадағы қазақстандық опера мектебінің жарқын өкілдерінің бірі. Ол әлемнің жетекші сахналарында өнер көрсетіп, танымал дирижерлермен және оркестрлермен жұмыс істеген. Оның ЮНИСЕФ бастамаларына қатысуы мәдениет пен әлеуметтік күн тәртібі арасындағы байланысты нығайтып, балалық шақ мәселелеріне назар аударуға көмектеседі. Бұған дейін Қазақстандағы UNICEF Friend болып Динара Сатжан тағайындалған болатын.
— ЮНИСЕФ-тің бір бөлігі болу — мен үшін үлкен мәртебе. Мен өз даусымды тек сахнада ғана емес, сонымен қатар инклюзивті білім беруді дамыту бойынша ЮНИСЕФ бағдарламаларын қолдау үшін пайдаланғым келеді. Әр баланың мүмкіндіктері тең болуы үшін бұл жұмысты ең ерте кезеңнен — мектепке дейінгі деңгейден бастау маңызды. Сондай-ақ мен үшін жастар бағдарламаларын, соның ішінде волонтерлікті дамытуды қолдау өте маңызды. Бұл жастарды қоғам өміріне белсенді қатысуға және өз әлеуетін іске асыруға шабыттандырады, — деп атап өтті Мария Мудряк.
Қазақстандағы ЮНИСЕФ Өкілі Рашед Мустафа Сарвардың сөзінше, ЮНИСЕФ-тің 80 жылдығында Қазақстанды жаһандық аренада танытып жүрген әлемдік деңгейдегі тұлғалармен күш біріктіру біз үшін ерекше маңызды.
— Мария Мудряк — таланты планетаның ең ірі театрларында мойындалған әлемдік деңгейдегі опера жұлдызы. Мұндай көрнекті әрі ықпалды тұлғамен ынтымақтастық балалар құқықтарына ең жоғары деңгейде назар аударуға мүмкіндік береді. Марияның әлемнің үздік сахналарында шырқалатын дауысы енді мектепке дейінгі жастан бастап инклюзивті білім берудің маңыздылығын нық айтуға және Қазақстандағы жастар мен волонтерлік қозғалыс үшін мүмкіндіктерді кеңейтуге көмектеседі, — деді ол.
Осыдан бұрын ЮНИСЕФ басшысы Қазақстанның бала денсаулығы саласындағы көшбасшылығын атап өткен еді.