Орал қаласында «Ақ бидай» VIII ауыл спорты ойындары басталды
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында «Ақ бидай» VIII облыстық ауыл спорты ойындарының салтанатты ашылуы өтті. Жарысқа Батыс Қазақстан облысының барлық аудандарынан келген спортшылар қатысуда.
Аталған шараның мақсаты – ауылдық жерлерде бұқаралық спортты дамыту, тұрғындар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және ұлттық спорт түрлерін кеңінен насихаттау.
Салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысып, қатысушыларға сәттілік тілеп, ауыл спортының дамуына мемлекет тарапынан тұрақты қолдау көрсетіліп отырғанын атап өтті.
«Бурабайда өткен Ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: «Спортты насихаттау, оны әсіресе балалар мен жасөспірімдер арасында дәріптеу – ұлт саулығының кепілі. Соңғы жылдары мемлекет қолдауының нәтижесінде балалар спорты қарқынды дами бастады» деп спорттың дамуына баса назар аударған болатын. Осы орайда өңірімізде спорттың дамуына жан-жақты жағдай жасалып келеді. 2024 жылға дейін облысымыздың барлық аудан орталықтары заманауи дене шынықтыру-сауықтыру кешендерімен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар, Мемлекет басшысының өңірге жұмыс сапары барысында берген тапсырмасына сәйкес өткен жылы Орал қаласында - «Жайық Арена» көп функционалды спорт кешені ел игілігіне берілді. Ендігі кезекте облыстың ірі ауылдары 14 спорт нысандарымен қамтылатын болады», – деді аймақ басшысы.
Спартакиада бағдарламасына қазақ күресі, волейбол, көкпар, асық ату, садақ ату, тоғызқұмалақ және өзге де спорт түрлері енгізілген. Жалпы саны 1000-нан астам спортшы қатыспақ.
«Ақ бидай» ауыл спорты ойындары 9 тамызға дейін жалғасады. Жеңімпаздар командалық және жекелей есепте анықталатын болады. Шараны ұйымдастырушылар – облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен аудан әкімдіктері.
«Ақ бидай» ауыл спорты ойындары Батыс Қазақстан облысында 2010 жылдан бері өткізіліп келеді. Жарыс бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін дамытуға, сондай-ақ өңірішілік ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған.
Жалпы бүгінде облыста дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылданушылардың жалпы саны 286 мың адамды, ол облыс халқының 41,2 %құрайды. 2029 жылы дейін бұл көрсеткішті 50%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Бұл мақсатта облыс көлемінде 1563 спорттық құрылым жұмыс істейді.
