    27 Қаңтар 2026

    Оралда 16 жастағы жасөспірім алты күннен бері іздестіріліп жатыр

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жоғалып кеткен 16 жастағы жасөспірім қызға іздеу жарияланды.

    Фото: pixabay.com

    Айлуна Бут отбасылық үлгідегі балалар ауылынан 21 қаңтар күні шамамен сағат 15.30-да белгісіз бағытта шығып кеткеннен оралмаған. 

    Lider.kz іздестіру қозғалысының еріктілері таратқан мәліметке қарағанда, Айлунаның бойы 160-165 см, шымыр денелі, көзі қара, қара шашы иығына түскен. Үстіне капюшоны бар қара күрте, сондай түстегі футболка мен трико, аяғына ақ кроссовка киген. 

    Жасөспірім қызды көрген жандар болса, 8-777-184-04-90, 8-705-796-68-68 немесе 102 нөміріне хабарласуы сұралады.

    БҚО полиция департаменті қазіргі кезде жасөспірімнің іздестіріліп жатқанын растады.

    — Бұдан бұрын ол отбасылық үлгідегі облыстық балалар ауылынан өздігінен бірнеше рет кетіп қалған. Полиция қызметкерлері оны Ақсай қаласынан тапқан болатын. Іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда жасөспірімді ұрып-соғу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын жазған едік.

    Орал жасөспірім Батыс Қазақстан облысы Жоғалған адам Полиция
