KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Оралда дзюдодан Қазақстан іріктеу чемпионаты өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Оралда дзюдодан ересектер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді.

    ы
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ел біріншілігіне 17 облыстан 600-ге жуық дзюдошы қатысады. Олардың қатарында ұлттық құраманың спортшылары Мағжан Шамшадин, Бауыржан Нарбаев, Данияр Шамшаев, Ғалия Тынбаева, Мәди Амангелді, Дидар Хамза, Аружан Ережепова, Камила Берліқаш және Ақерке Рамазанова бар.

    Сондай-ақ чемпионаттың нәтижелері 2027 жылы халықаралық ареналарда ел намысын қорғайтын Қазақстан құрамасының сапын жасақтау барысында маңызды рөл атқарады.

    ҚР ҰОК мәліметінше, ел біріншілігі 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында Орал қаласындағы «Жайық» спорт кешенінде өтеді.

    Айта кетейік, Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Хорватиядағы турнирде екінші орын алды.

    Орал Дзюдо Спорт Қазақстан чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар