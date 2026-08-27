Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Хорватиядағы турнирде екінші орын алды
АСТАНА. KAZINFORM — Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Хорватияның Вараждин қаласында өткен WTT Youth Contender сериясындағы турнирде күміс медаль жеңіп алды.
Спортшы U13 жас санатында екінші орынға ие болды.
Ол турнир барысында Жания Эма Калужаны (Словения) — 3:0, Зита Петровичті (Хорватия) — 3:0, Сара Серпаны (Румыния) — 3:0, Стелла Пресецкиді (Хорватия) — 3:0, Линь Цзяцзюньді (Сингапур) — 3:0, Изабела Пастинаны (Румыния) — 3:0 есебімен жеңді.
Финалда қазақстандық спортшы Лизетт Фазекашқа (Хорватия) 1:3 есебімен есе жіберіп, жарысты екінші орынмен аяқтады.
Еске салайық, Қазақстан жеңіл атлетикадан Орталық Азия чемпионатында 26 медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.