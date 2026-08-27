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    Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Хорватиядағы турнирде екінші орын алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Хорватияның Вараждин қаласында өткен WTT Youth Contender сериясындағы турнирде күміс медаль жеңіп алды.

    үстел теннисі
    Фото: ҚР ҰОК

    Спортшы U13 жас санатында екінші орынға ие болды.

    Ол турнир барысында Жания Эма Калужаны (Словения) — 3:0, Зита Петровичті (Хорватия) — 3:0, Сара Серпаны (Румыния) — 3:0, Стелла Пресецкиді (Хорватия) — 3:0, Линь Цзяцзюньді (Сингапур) — 3:0, Изабела Пастинаны (Румыния) — 3:0 есебімен жеңді.

    Финалда қазақстандық спортшы Лизетт Фазекашқа (Хорватия) 1:3 есебімен есе жіберіп, жарысты екінші орынмен аяқтады.

    Еске салайық, Қазақстан жеңіл атлетикадан Орталық Азия чемпионатында 26 медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.

    Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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