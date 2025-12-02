KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    03:15, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оралда интернет-дүкен курьері есірткімен ұсталды

    ОРАЛ. KAZINFORM – «Цифрлық сату» жедел алдын алу іс-шарасы аясында БҚО полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Орал қаласының 26 жастағы тұрғынын қолға түсірді.

    Есірткі
    Фото: БҚО полиция департаменті

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткеніндей, күдіктінің тұрғылықты жерінен өзіндік иісі бар ақ түсті ұнтақ зат салынған бір түйіншек, 9 әйнек құрылғы, электрондық таразылар, зип-пакеттер табылып, тәркіленді.

    Бұдан бөлек, ішінен оқшаулағыш лентамен оралған және ақ түсті ұнтақ зат салынған 35 түйіншек тәркіленді. 

    — Сондай-ақ күдікті полиция қызметкерлеріне есірткі жасырған орындарды көрсеткен, сол жерлерден тағы 10 түйіншек табылып, тәркіленді. Алдын ала деректерге сәйкес, күдікті үш ай бойы есірткі таратуға қатысы бар интернет-дүкенде курьер болып жұмыс істеген. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда есірткі саудасымен айналысқан екі студент қыздың ұсталғанын жазғанбыз.

    Сондай-ақ Оралда колледждің екі студенті төбелесіп, ауруханаға түсті.

