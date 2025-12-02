Оралда интернет-дүкен курьері есірткімен ұсталды
ОРАЛ. KAZINFORM – «Цифрлық сату» жедел алдын алу іс-шарасы аясында БҚО полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Орал қаласының 26 жастағы тұрғынын қолға түсірді.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткеніндей, күдіктінің тұрғылықты жерінен өзіндік иісі бар ақ түсті ұнтақ зат салынған бір түйіншек, 9 әйнек құрылғы, электрондық таразылар, зип-пакеттер табылып, тәркіленді.
Бұдан бөлек, ішінен оқшаулағыш лентамен оралған және ақ түсті ұнтақ зат салынған 35 түйіншек тәркіленді.
— Сондай-ақ күдікті полиция қызметкерлеріне есірткі жасырған орындарды көрсеткен, сол жерлерден тағы 10 түйіншек табылып, тәркіленді. Алдын ала деректерге сәйкес, күдікті үш ай бойы есірткі таратуға қатысы бар интернет-дүкенде курьер болып жұмыс істеген. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады ведомстводан.
