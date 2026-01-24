Оралда күдіктілер бес жыл бойы тұрғындарға заңсыз шағын несие берген
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында тұрғындарға тиісті лицензиясыз шағын несие беру бойынша заңсыз кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырған адамдар тобының әрекеті әшкереленді.
БҚО бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті тергеу басқармасы басшысының орынбасары Мадияр Палмановтың мәлім еткеніндей, күдіктілер бес жыл бойы «Тез ақша» брендімен филиал жүйелері арқылы азаматтармен 1,5 млрд астам теңге займ беруге келісім-шарт жасаған.
Оның сөзіне қарағанда, займдар бойынша пайыздарға күдіктілердің бірінің туысқанына тіркелген ЖШС-мен консультациялық қызмет көрсету туралы бөлек келісім жасалған.
- Займ алушылар консультациялық қызмет деген желеумен күніне 1,5 пайыз төлеп отырған. Бұл 0,3 пайыз түріндегі шекті мөлшерлемеден 5 есе асып түседі. 1,5 млрд астам теңгеге барлығы 47 мың келісім-шарт жасалған. Қылмыстық іс сотқа жолданды, - деді М.Палманов.
Оның айтуынша, қаржылық алаяқтыққа қарсы тұру үшін тұрғындардың одан жан-жақты хабардар болуы маңызды. Заңсыз шағын несие ұйымдары азаматтардың қаржылық қауіпсіздігіне және экономикалық тұрақтылыққа қауіп төндіреді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да экономикалық қылмыстар бойынша келтірілген залал көлемі 1,6 млрд теңгеден асқанын жазған едік.