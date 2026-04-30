Оралда шыбын-шіркейге қарсы күресте алдын алу шаралары басталды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласы және оның маңында шыбын-шіркейге қарсы күрес шаралары қандай көлемде жүргізілетіні белгілі болды.
БҚО энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бейімбет Мусиннің мәлім еткеніндей, мердігер мекеме «Магтоксин» ЖШС энтомологиялық көрсеткіштерге сәйкес алдын алу шараларына 16 сәуірден бастап кірісті.
Бейімбет Мәлікұлының сөзіне қарағанда, бастапқы кезеңде су айдындары, жайылмалар және төменде орналасқан учаскелерде дернәсілдерге қарсы өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Келісімшарт бойынша жалпы жұмыс көлемі 2 мың гектар болса, соның 800 гектары өңделді.
— Өңдеу жұмыстары шаһарда Тюленин мен Шолохов көшелері бойындағы жерасты сулары бар төменгі учаскелерде, Телеорталық, қалалық мәдениет және демалыс саябағы, «Орал» спорт базасы, Рыбцех пен Деркөл аралығы, Зачаган кенті, Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті маңындағы су айдынында жүргізілді. Сондай-ақ қалаға жақын орналасқан Бәйтерек ауданы Маштаков және Жамбыл ауылдарындағы жайылмалар қамтылды, — деді Б.Мусин.
Оның айтуынша, келесі кезең шыбын-шіркей жаппай ұшқан уақытта басталады. Орал қаласы мен таяу маңдағы елді мекендерде 11 мың гектар аумақта улау жұмыстары жүргізілетін болады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда 101 млн теңгеге шыбын-шіркейді улау жұмыстары жүргізілетінін жазған едік.