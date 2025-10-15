Оралда жол ережесін 25 рет бұзған 21 жастағы жүргізуші жалған нөмірмен жүрген
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында ұзақ уақыт бойы жол қозғалысы ережесін бұзып, жауапкершіліктен жалтармақшы болған жүргізуші ұсталды.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, қала көшелерінің бірінде шетелдік есептегі Toyota Camry автокөлігі тоқтатылды.
Тексеру көрсеткеніндей, аталмыш көлік құралының 25 рет жол қозғалысы ережесін бұзғаны камераларға түсіп қалған. Оған қоса автомобильде жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі орнатылғаны анықталды.
- 21 жастағы жүргізушіге көрінеу жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі бар көлік құралын басқарғаны үшін хаттама толтырылды. Бұл бапқа сәйкес бір жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырумен бірге 5 тәулікке дейін қамаққа алу жазасы қарастырылған. Сонымен қатар жол ережесін бұзушылықтың 25 дерегі бойынша қаулы шығарылды. Автокөлік арнайы айып тұрағына қойылып, іс материалдары мамандандырылған әкімшілік сотқа жолданды, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да 4 700-ден астам құқық бұзушылық анықталғанын жазған едік.