    17:34, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Оралдағы дәмханалардың бірінде өрт шығып, 200 шаршы метр аумақты шарпыды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында қоғамдық тамақтану нысандарының бірінде шыққан өрт толық сөндірілді, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар қызметі.

    Фото: ТЖМ

    Бүгін «112» пультіне Желтоқсан көшесінде орналасқан дәмханалардың бірінде өрт шыққаны туралы хабар түскен. Оқиға орнына жеткен алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде ғимаратты жалын шарпыған.

    Өрттің жалпы аумағы шамамен 200 шаршы метрді құрады.

    - Құтқарушылар жоғары қауіп жағдайында жұмыс істеді. Өртті сөндіру барысында ғимарат ішінен сыйымдылығы 40 литр болатын екі оттегі баллоны шығарылып, жарылыс қаупінің алдын алынды, - делінген ақпаратта.

    Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, өрт толық жойылды. Зардап шеккендер жоқ.

    Айта кетейік, БҚО-да өрт кезінде қаза тапқан 9 адамның жетеуі мас күйінде болған.

    Асхат Райқұл
