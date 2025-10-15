Оралдағы «жаңа технология»: Жаңбыр жауса, көпқабатты үйдің ауласы көл болады
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында жаңадан салынып жатқан «Ақжайық» шағынауданында көпқабатты үйдің ауласында жаңбыр суы жиналып тұр.
Қала тұрғыны Мұхтар Өтесовтің Instagram әлеуметтік желісінде мәлім еткеніндей, № 17 үйдің ауласында жаңбыр жауса, су ешқайда ақпайды.
- Міне, «жаңа технология»! Судың рахатын үш сиыр ғана көріп тұр. Асфальттан «астау» жасап қойған мердігерге ерекше назар аудару керек, - дейді М.Өтесов.
Kazinform тілшісінің сауалына орай бұл жайтты Орал қаласы әкімдігі түсіндіріп берді.
Әкімдіктен алынған мәліметке қарағанда, аталған аумақта үйдің алдындағы жол бойында төселген қара топырақтың деңгейі асфальттан жоғары орналасқан. Соның салдарынан жауын немесе еріген қар суы ағар жол таппай, жиналып қалады.
- Қазіргі уақытта бұл мәселені шешу мақсатында екі жағынан су ағар жүйелерін орнату жоспарланып отыр. Қара топырақтың деңгейі төмендетіліп, судың еркін ағуын қамтамасыз ету жұмыстары жасалады. Айта кету керек, бұл нысанды әзірге тапсырыс беруші — Орал қаласының құрылыс бөлімі қабылдаған жоқ. Құрылыс жұмыстары әлі жалғасып жатыр, сондықтан аталған ескертулер мен түзетулер жобаны толық аяқтау барысында ескерілетін болады, - делінген ресми жауапта.
Оралда соңғы күндері жаңбыр жиілеп тұр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда «Ақжайық» шағынауданы қалай салынып жатқанын жазған едік.