KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:15, 28 Тамыз 2025 | GMT +5

    «Ордабасы» футболдан Қазақстан кубогы финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Қазақстан кубогы финалына шыққан алғашқы команда анықталды. 

    «Ордабасы» футболдан Қазақстан кубогы финалына шықты
    Фото: «Ордабасы» футбол клубы

    Мұндай мүмкіндікке шымкенттік «Ордабасы» командасы ие болды. Олар жартылай финалда Петропавлдың «Қызылжар» командасын қосымша кезеңде 1:0 есебімен сүріндірді. Екі команда арасындағы алғашқы кездесуде 0:0 есебі тіркелген еді. 

    Енді 29 тамызда 19:00–де «Жеңіс» (Астана) пен «Тобыл» (Қостанай) ойнайды. Бірінші кездесуде қостанайлық клуб 2:1 есебімен жеңіске жеткен еді.

    Биыл Қазақстан кубогына Премьер-лига, Бірінші және Екінші лигадан барлығы 30 команда қатысты. Алдымен Бірінші және Екінші лига командалары алғашқы іріктеу кезеңін өткізді. 
    Олардың арасынан іркілмей шыққан екі клуб 1/8 финалда Премьер-лига командалары қатарына қосылды.

    Жеңімпаз 2026 жылы Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне жолдама алады.

    Тегтер:
    Спорт Футбол Ордабасы
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар