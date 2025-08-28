«Ордабасы» футболдан Қазақстан кубогы финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Қазақстан кубогы финалына шыққан алғашқы команда анықталды.
Мұндай мүмкіндікке шымкенттік «Ордабасы» командасы ие болды. Олар жартылай финалда Петропавлдың «Қызылжар» командасын қосымша кезеңде 1:0 есебімен сүріндірді. Екі команда арасындағы алғашқы кездесуде 0:0 есебі тіркелген еді.
Енді 29 тамызда 19:00–де «Жеңіс» (Астана) пен «Тобыл» (Қостанай) ойнайды. Бірінші кездесуде қостанайлық клуб 2:1 есебімен жеңіске жеткен еді.
Биыл Қазақстан кубогына Премьер-лига, Бірінші және Екінші лигадан барлығы 30 команда қатысты. Алдымен Бірінші және Екінші лига командалары алғашқы іріктеу кезеңін өткізді.
Олардың арасынан іркілмей шыққан екі клуб 1/8 финалда Премьер-лига командалары қатарына қосылды.
Жеңімпаз 2026 жылы Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне жолдама алады.