Орыс ұлттық бас киіміндегі айтыскер: Қостанайлық Ирина Новицкая
АСТАНА. KAZINFORM – Қостанай қаласының тұрғыны Ирина Новицкая көп ұлтты отбасында өсіп, қазақ тілін кәсіби бағытына айналдырған. Бүгінде ол ересектерге тіл үйретіп, қазақша еркін сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етіп, ұлттық мәдениетті насихаттаумен айналысып келеді.
Ирина Новицкая Қостанай облыстық Ы. Алтынсарин атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасында аудармашы болып қызмет етеді. Сондай-ақ облыс әкімдігі қоғамдық даму басқармасына қарасты «Қоғамдық келісім» мекемесінде бас сарапшы қызметін атқарады. Негізгі жұмысымен қатар «Мәміле» курстары аясында қазақ тілін үйретеді. Бұл сабақтар Достық үйінде облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен бес жылдан астам уақыт бойы тұрақты өткізіліп келеді.
Жуырда Астанада өткен «Алтын шаңырақ» республикалық айтысында жеңімпаз атанып, Қостанай өңірінің намысын қорғады.
— Балалық шағыңыз қалай өтті?
— Балалық шағым отбасымның қолдауы мен мейіріміне толы болды. Қай іспен айналыссам да, ата-анам әрдайым жанымнан табылды. Біз ауылдың қарапайым тұрмысын көріп өстік: бау-бақша күтіп, шаруашылыққа араластық. Сол күндердің бәрі ерекше естелікке толы.
— Отбасыңыздағы екі мәдениет сізге қалай әсер етті?
— Отбасымызда қазақ және орыс дәстүрі қатар сақталды. Дегенмен күнделікті өмірде қазақы тәрбие басым болды. Анам бізге тілді, үлкенге құрмет көрсетуді, салт-дәстүрді үйретті. Әкемнен өзге мәдениетке құрметпен қарауды, ашық болуды үйрендім. Соның нәтижесінде екі мәдениет бойымда үйлесім тапты.
— Бұл бағытты таңдауыңызға не әсер етті?
— Ең алдымен анамның ықпалы зор болды. Сонымен қатар түрлі байқаулар мен олимпиадаларға қатысуға деген қызығушылығым да әсер етті. Домбыраны да өз қалауыммен үйрене бастадым.
— Неліктен қазақ филологиясын таңдадыңыз?
— Журналистика мен филологияның арасында таңдау болды. Филологияның мүмкіндігі кең екенін түсіндім. Оның үстіне 11 жыл қазақ мектебінде оқыдым. Уақыт өте келе қызығушылық артып, осы саланы таңдадым.
— Бұл таңдаудың дұрыс екенін қашан түсіндіңіз?
— «Абай оқулары» байқауынан кейін. Сол кезде бұл бағыттың маған жақын екенін анық түсіндім. Өз жолымды дұрыс таңдағаныма көзім жетті.
— Жұмысыңызда сізді не жігерлендіреді?
— Маған адамдардың қазақша сөйлеуге талпынысы қатты әсер етеді. Тіпті бір сөз үйренсе де, соның өзі қуантады. Ешқашан сын айтпаймын, керісінше сабақты еркін, жайлы өткізуге тырысамын. Бір-бірімен қазақша сөйлесе бастағанда, қатты қуанамын.
— Есте қалған ерекше оқиға бар ма?
— Иә, бір оқушым ұзақ уақыт сөйлеуге ұялатын, қателесуден қорқатын. Бір күні қазақ тілінде өз отбасы туралы айтып берді. Қателері болғанымен, өз ойын сенімді айтты. Сол кезде оның қорқынышын жеңгенін көріп, мен де қуандым.
— Барлығына қалай үлгересіз?
— Кейде өзім де таңғаламын. Бірақ «үлгерем деген адам үлгереді» деген сөз бар. Бала кезден оқу мен түрлі үйірмеге қатысып өстім, содан да болар. Қазір де сол әдетім көмектеседі. Ең бастысы — өз ісіңді жақсы көру. Әрине, жұбайымның қолдауы да маңызды, ол әрдайым жанымнан табылады.
— Отбасыңыздағы дәстүрлер қандай?
— Біз қалада тұрамыз, ал анам ауылда. Әр демалыс сайын бәріміз анамның үйіне жиналамыз. Бірге ас ішіп, әңгімелесеміз. Бұл — біз үшін ең қымбат уақыт. Үйдің іші әрдайым жылы, жайлы.
— Үйде қай тілде сөйлесесіздер?
— Бала кезден қазақша сөйлесеміз. Әкем де қазақша сөйлейтін. Кейде өзіміздің орыс екенімізді де ұмытып кетеміз.
— Музыка өміріңізде қандай орын алады?
— Домбыра тартып жүргеніме 14 жыл болды. Қазір сирек болса да, үйде ойнап, ән айтамын. Кейде гитара мен пианинода да ойнаймын.
— Көпұлтты Қазақстанда өмір сүру сіз үшін нені білдіреді?
— Бұл — өзара құрмет пен бірлікте өмір сүру. Мұнда әр мәдениет пен тілдің өзіндік орны бар. Осындай ортада өмір сүріп жатқанымды бағалаймын. Қазақтың мәдениеті мен дәстүрін ерекше құрметтеймін.
Айта кетейік, қазақ тілі алғаш рет халықаралық олимпиадада жұмыс тілі ретінде бекітілді.