Ормуз бұғазын бірнеше күн ішінде ашу қажет: Трамп НАТО-ға талап қойды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп НАТО елдерінен Ормуз бұғазындағы дағдарысты реттеп, оны жақын күндері қайта ашу бойынша нақты шешім қабылдауды талап етті, деп хабарлайды Euronews.
Мәліметке сәйкес, бұл талап Марк Рютте мен Трамп арасындағы Вашингтондағы кездесуден кейін альянсқа мүше елдерге жеткізілген.
АҚШ басшысы бұғазды ашу бойынша жоспар «апта емес, бірнеше күн ішінде» дайындалуы тиіс екенін атап өткен. Ол одақтастардың бұл мәселеге қатысты әрекетсіздігіне наразылық білдірген.
Сарапшылардың пікірінше, бұғазды қайта ашу операциясы аймақта әскери кемелер мен жеке құрамды орналастыруды талап етуі мүмкін. Алайда Еуропаның бірқатар елдері бастапқыда мұндай қадамға баруға құлықсыз болған.
Кездесу қорытындысы бойынша Рютте Трамптың бұл мәселеге «айтарлықтай көңілі толмайтынын» жеткізді.
НАТО өкілдері АҚШ-тың Ормуз бұғазында еркін кеме қатынасын қамтамасыз ету үшін нақты міндеттемелер мен әрекеттер күтетінін растады.
Айта кетейік, өткен аптада 40-тан астам ел бұғаз арқылы еркін өтуді қамтамасыз етуге бағытталған коалицияға қосылған. Бұл аймақ әлемдік энергия тасымалы үшін стратегиялық маңызға ие.
Қазіргі уақытта НАТО елдері бұғазды тиімді әрі қауіпсіз жолмен қайта ашу мәселесін жедел талқылап жатыр.