Ормуз бұғазынан өткен круиздік лайнерлер Еуропаға бет алды
АСТАНА. KAZINFORM — Иран қатысқан соғыс пен Ормуз бұғазының жабылуы салдарынан бөгеліп қалған круиздік лайнерлер енді бұғаздан өтіп, Еуропаға қарай бағыт алды, деп хабарлайды Еuronews.
TUI Cruises компаниясы Mein Schiff 4 және Mein Schiff 5 лайнерлері Парсы шығанағынан сәтті шыққаннан кейін мамыр айына жоспарланған бағыт «жоспар бойынша орындалуы мүмкін» екенін мәлімдеді.
Иран қатысқан қақтығысқа байланысты Ормуз бұғазы жабылған соң, бірнеше круиздік кеме Парсы шығанағындағы маңызды порттарда қалып қойған еді.
Жұма күні Мальта туы астындағы Celestyal Discovery жолаушылар лайнері Дубайдан шығып, соғыс басталғалы бері бұғаздан өткен алғашқы круиздік кеме болды. Celestyal Cruises компаниясының мәліметінше, тағы бір лайнер — Celestyal Journey — Катар астанасы Дохадан шығып, екі кеменің де осы су жолынан «сәтті әрі қауіпсіз өткенін» растады.
Компания хабарлауынша, Celestyal Discovery мен Celestyal Journey енді Жерорта теңізіне бағыт алып, жоспарланған жазғы маусымды сол жерде бастайды. Сондай-ақ сатылымдағы барлық алдағы рейс кестеге сәйкес жүзеге асатыны атап өтілді.
MSC Cruises компаниясы да MSC Euribia лайнерінің Ормуз бұғазынан қауіпсіз өтіп, Дубайдан шыққанын хабарлады. Компания мәліметінше, бұл өту тиісті органдармен тығыз үйлестіру арқылы жүзеге асқан.
MSC Euribia кемесі Солтүстік Еуропаға бет алып, жоспар бойынша 16 мамырда Германияның Киль қаласынан, ал 17 мамырда Данияның Копенгаген қаласынан жолға шығады.
TUI Cruises жексенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Mein Schiff 4 және Mein Schiff 5 лайнерлері Дубай мен Дохадан шыққаннан кейін Жерорта теңізіне қарай бағыт алғанын растады. Компанияның айтуынша, екі кеме де алдымен Кейптаунға бет алып, кейін әдеттегі бағыттарына қайта оралады.
Осылайша, бұрын тоқтатылған рейстер де қайта жанданады: Mein Schiff 4 лайнерінің 17 мамырдан бастап Италияның Триест қаласынан шығатын сапарлары және Mein Schiff 5 кемесінің 15 мамырдан бастап Грекияның Ираклион қаласынан басталатын рейстері жоспар бойынша жүзеге асады.
TUI Cruises бас директоры Вибке Майер соңғы апталар компания үшін бұрын-соңды болмаған сынақ кезеңі болғанын атап өтті. Ол капитандарға, экипаждарға және барлық қызметкерлерге кәсібилігі мен жанқиярлығы үшін алғыс білдірді.
Оның айтуынша, компания енді қысқа мерзім ішінде қалыпты жұмысқа қайта оралып, барлық флотын жоспарға сай іске қоса алады. Бұрын тоқтатылған круиздерді қайта ұсына алуы компанияның бірлігі мен тиімділігін көрсетеді.
Қазіргі уақытта Кейптаун мен Мальтадағы экипаждар лайнерлерге қосылып, оларды қалыпты режимде жұмысқа дайындауда. Ал алғашқы жолаушыларды Триест пен Ираклион қалаларында жоспар бойынша қабылдау көзделіп отыр.
Айта кетелік Иран Ормуз бұғазын қайта жапты.