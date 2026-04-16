Өрт кезінде жолды бөгеген көлікті зақымдауға рұқсат беру керек пе - ТЖМ түсіндірмесі
АСТАНА. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі Астанадағы өртке байланысты тараған жалған ақпаратқа қатысты түсініктеме беріп, өрт сөндіру техникасына жол ашу үшін автокөліктерді әдейі зақымдауға рұқсат беретін норманы заңнамаға енгізу орынсыз екенін мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, әлеуметтік желілерде Түркістан көшесіндегі «Көркем-3» тұрғын үй кешенінде болған өрт кезінде өрт сөндірушілер әрекетсіздік танытты және жолды бөгеп тұрған көлікті 20 минут бойы жоймаған деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді.
ТЖМ мәліметінше, өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына бара жатқан кезде-ақ жанып жатқан пәтердің терезесінен қою түтін мен жалын анық байқалған. Бұл өрттің кеш анықталғанын көрсетеді.
Сондай-ақ пандус кіреберісінде тұрған жеңіл автокөлік тек биіктікте жұмыс істейтін техниканың аулаға кіруіне ішінара кедергі келтіргенімен, өрт сөндірушілердің негізгі іс-қимылдарын жүзеге асыруға тосқауыл болмаған.
- Оқиға орнына алғашқы бөлімшелер келген сәттен бастап газ-түтіннен қорғау қызметінің буындары адамдарды құтқару және өртті сөндіру жұмыстарын жедел ұйымдастырды. Құтқарушылар авариялық-құтқару құралдарын, сондай-ақ өрт сөндіруге арналған жылжымалы аспалы қондырғыларды қолданды. Сонымен қатар ішкі өртке қарсы су құбыры жүйесі арқылы жең желілері тартылып, кейін келген бөлімшелер автоцистерналардан қосымша желілерді жайды.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде жанып жатқан пәтерден бір әйел құтқарылып, өрттің жоғары қабаттарға таралуына жол берілмеді. Алайда өрт сөндірушілер келгенге дейін пәтердің толық жануы және улы газдың таралуы қайғылы салдардың алдын алуға мүмкіндік бермеді, - деп түсіндірді ТЖМ-нан.
Министрлік өрт сөндірушілердің 20 минут бойы әрекетсіз болғаны туралы ақпараттың шындыққа жанаспайтынын атап өтті.
Сонымен қатар ТЖМ Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» заңының 63-бабына сәйкес өрт сөндірушілер өртті жою барысында келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылатынын еске салды. Бұл норма қажет болған жағдайда есік, терезе, шатыр және басқа да конструкцияларды ашуға мүмкіндік береді. Алайда автокөліктерді әдейі тас-талқан етуге рұқсат беретін нақты құқықтық норма қарастырылмаған.
Министрлік мұндай норманы енгізу бірқатар құқықтық және практикалық тәуекелдерге әкелетінін атап өтті.
Біріншіден, төтенше жағдайлардың әрқайсысы жеке сипатта болатындықтан, көлікті әдейі зақымдау қажеттілігін айқындайтын әмбебап өлшемдерді белгілеу мүмкін емес. Бұл норманың енгізілуі теріс пайдалануға немесе шешім қабылдаудың кешігуіне әкелуі ықтимал.
Екіншіден, мұндай тәсіл жауапкершілік мәселесінде құқықтық белгісіздік тудырады. Шешім шұғыл жағдайда қабылданады, ал оның заңдылығына кейін баға беріледі, бұл нақты қызметкерге шамадан тыс жауапкершілік жүктеуі мүмкін.
Үшіншіден, келтірілген залал үшін жеке жауапкершілік тәуекелі жедел әрекет етуге кедергі келтіріп, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі ықтимал.
Төртіншіден, мұндай норманың енгізілуі сот дауларының көбеюіне, бюджетке қосымша жүктеме түсуіне және қоғамда теріс пікір қалыптасуына әкелуі мүмкін.
ТЖМ тәжірибеде құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылдың нақты алгоритмі бар екенін атап өтті. Полиция өрт сөндірушілермен бірлесіп шақыртуларға шығып, жолға кедергі келтіретін көліктерді эвакуациялауды қамтамасыз етеді.
Министрлік сондай-ақ гипотетикалық жағдайларды мысалға келтірді. Мәселен, өрт қаупі төмен жағдайда (мысалы, ас әзірлеу кезінде тағамның күйіп кетуі) көлікке зиян келтірілуі мүмкін, ал оның салдары келтірілген залал мен алдын алынған қауіп арасында сәйкессіздік туғызады. Бұл өз кезегінде азаматтардың шағымдарына, сот дауларына және қоғамдық резонансқа алып келуі ықтимал.
Осыған байланысты ТЖМ өрт сөндіру техникасына жол ашу үшін автокөліктерді әдейі зақымдауға рұқсат беретін норманы заңнамаға енгізу қажетті емес және жүйелік тәуекелдерге байланысты қолдауға жатпайтынын мәлімдеді.
Айта кетейік, бұған дейін өрт қауіпті кезеңде қандай талаптарды қатаң сақтау қажет екені хабарланды.