    03:35, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанның Орталық әскери оркестрі Дохада өтетін фестивальде өнер көрсетеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Қорғаныс министрлігінің Орталық әскери оркестрі мен Құрмет қарауылы ротасы Катарда өтетін І Халықаралық әскери музыка және марштар фестиваліне қатысады. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

    Бұл мәдени шара елдің Ұлттық күні аясында ұйымдастырылып отыр.

    Фестиваль репертуары туралы Қарулы Күштердің Ұлттық әскери-патриоттық орталығының Орталық әскери оркестрінің бастығы подполковник Мақсат Шәкенов айтып берді.

    — Фестивальде биыл 100 жылдығын атап өткен қазақтың ұлы композиторы Нұрғиса Тілендиевтің әуендерінен попурри орындаймыз. Сонымен бірге көрермендерді Катардың танымал патриоттық әнімен қуантамыз. Біздің бағдарламамызды фольклорлық-этнографиялық оркестр, би тобы және Құрмет қарауыл ротасының дефилесі толықтырады, — деді ол.

    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

    Фестивальге Ұлыбритания, Иордания, Ирландия, АҚШ, Оман, Түркия және өзге де елдердің шығармашылық ұжымдары қатысады. Сондай-ақ Катардың элиталық әскери-музыкалық топтары өнер көрсетеді.

    Бұған дейін отандық фильм халықаралық кинофестивальде лауреат атанын жазған едік. 

