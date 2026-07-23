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    Орталық Азия елдері қазақстандық астықты көбірек сатып ала бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан темір жолының мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйектен 2026 жылғы 17 шілдеге дейінгі аралықта астық пен астыққа шаққандағы ұн экспорты 13,5 млн тоннаға жетті. 

    Орталық Азия елдері қазақстандық астықты көбірек сатып ала бастады
    Фото: АШМ

    Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16%-ға жоғары. Өткен маусымда сыртқы нарықтарға 12 млн тонна өнім экспортталған болатын.

    Экспорт көлемінің өсуіне Орталық Азия елдері мен Ауғанстандағы дәстүрлі нарықтардағы жоғары сұраныс негізгі серпін берді.

    Атап айтқанда, Өзбекстанға экспорт 37%-ға өсіп, 5,6 млн тонна болды. Қырғызстанға экспорт көлемі 1,4 есеге артып, 504 мың тоннаға жетті. Ауғанстанға жөнелтілген өнім көлемі 59%-ға өсіп, 2,2 млн тоннаны, ал Түрікменстанға экспорт 34%-ға ұлғайып, 210 мың тонна болды.

    Жүк тасымалы көрсеткіштерінің оң өсімі қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныстың жоғары екенін айғақтайды. Сондай-ақ бұл экспорттық логистиканы дамыту және шетелдік серіктестермен сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту бағытында қолға алынған шаралардың нәтижелі екенін көрсетеді. 

    Айта кетелік Азық-түлік корпорациясы биыл аграршыларды қолдауға 65,7 млрд теңге бөлетіні туралы жазған едік.  

    Экспорт Ауыл шаруашылығы Агроөнеркәсіп
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар