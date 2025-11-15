Орталық Азия елдерінің ортақ мәселелерді бір платформада шешуі өте маңызды – сенатор
АСТАНА. KAZINFORM – Кейінгі уақытта Орталық Азия елдері бір платформада жұмыс істеуге көңіл бөліп жатыр. Мақсат – ірі даржавалармен түрлі салада тереземізді теңестіру.
Бұл туралы Парламент Сенатының Ғалиасқар Сарыбаев Jibek joly телеарнасының «Жаңа уақыт» ақпараттық бағдарламасында айтты.
– Біз Өзбекстанмен тарихымыз бір елміз. Бұрыннан қалыптасқан әріптестігіміз бен ынтымақтастығымыз бар. Сол себепті Тәуелсіздік алған сәттен бастап ең алдымен Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы Достық шартына қол қойдық. Осы достық шартының негізінде кейін Стратегиялық әріптестік туралы келісім қабылдадық. 2022 жылы біз екі ел арасында «Одақтастық ынтымақтастық туралы» шартқа қол қойдық. Осы келісімдердің жалғасы ретінде 2024 жылы Қазақстан мен Өзбекстан арасында әріптестік және одақтастық туралы бағдарлама қабылдадық. Бұл бағдарлама 2034 жылға дейін жоспарланған, - дейді сенатор.
Депутат екі ел арасындағы шешілмеген мәселелерге де тоқталды.
– Екі ел арасында шешілмеген мәселе жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ шекара мәселесі шешілген, санкциялар жоқ, бір-бірімізге сеніммен қараймыз. Алдағы 10 жылдықта шешетін ортақ проблемалар да бар: трансшекаралық су ресурстары, экология, әсіресе Арал мәселесі. Бұл тек бір елдің мәселесі емес – Өзбекстанға да, Қырғызстанға да, жалпы барлық көршілерге ортақ. Қауіпсіздік мәселесіне келсек, Орталық Азияға түрлі елдердің қызығушылығы артқан кезде өз қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін әлеуетті күшейту маңызды. Азық-түлік, ақпараттық қауіпсіздік те осы қатарда, - дейді спикер.
Ғалиасқар Сарыбаев аймақтық саясат пен Қазақстанның дипломатиялық бағытын түсіндірді.
– Бүгінгі таңда әлемдік саясатта Қазақстанның орны күшейіп келеді. Бір ғана мысал: Мемлекет басшымыз үш айдың ішінде АҚШ, Қытай, Ресей сияқты ірі державаларға барып, олардың басшыларымен маңызды келісімдерге қол жеткізді. Бұл – Президентіміздің дипломатиядағы үлкен саясаткер екенін көрсетеді. Сонымен қатар «С5+1» форматы да бүкіл әлемнің назарында. Қазір бірде-бір мемлекет ірі державалармен жеке дара бәсекелесе алмайды. Сондықтан Орталық Азия елдерінің бірлесуі, ортақ мәселелерді бір платформада шешуі өте маңызды, - деді Ғалиасқар Сарыбаев.
Сенатор Орталық Азиядағы Өзбекстанның рөлін ерекше атап өтті.
– Өзбекстан – Орталық Азияның ортасында орналасқан, аймақтың «жүрегі» саналатын мемлекет. Ол Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Ауғанстанмен шекаралас. Біздің мақсатымыз – әлеуеті төмен немесе халқы аз елдерге қысым көрсету емес, бәріміздің тереземіз тең дәрежеде жұмыс істеу. Өзбекстан қазіргі таңда инвестиция тартуды, кәсіпкерлікті дамытуды, индустриялануды басты мақсат етіп отыр. Қазақстанның да бағыты осыған ұқсас: біз де инвестицияны көбейтіп, экономикамызды көтеріп, бизнесті дамытуға күш салып жатырмыз. Екі ел арасындағы тауар айналымының өсуі — осы жұмыстардың айқын нәтижесі. Менің ойымша, алдағы уақытта бұл процесс Орталық Азияның дамуына елеулі үлес қосады, - деді ол.
Айта кетейік, Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығын аралады.