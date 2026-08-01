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    Орталық Азия елдерінің президенттері UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Орталық Азия елдерінің басшылары чемпионатқа қатысушылармен әңгімелесіп, оларға сәттілік тіледі. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттеріне судағы жарыстарға арналған болид таныстырылды.

    UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұдан соң Орталық Азия мемлекеттерінің көшбасшылары бір мезгілде символикалық тетікті басып, су-моторлы спорттан UIM F1H2O әлем чемпионатының «Қырғызстан Республикасы — Ыстықкөл 2026 гран-при» кезеңін ресми түрде ашты.

    Орталық Азия мемлекеттерінің президенттері су-моторлы спорттан UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    Фото: Ақорда

    Жарыстарға БАӘ, Аустралия, Канада және басқа елдердің намысын қорғайтын 8 команда мен 18 спортшы қатысып жатыр.

    Орталық Азия елдерінің президенттері UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    Фото: Ақорда

    Қырғызстанда алғаш рет өткізіліп жатқан сайыс республика тарихындағы ең ірі халықаралық спорттық-мәдени іс-шара саналады.

    Орталық Азия елдерінің президенттері UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    Фото: Ақорда
    Орталық Азия елдерінің президенттері UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    Фото: Ақорда

    Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға барғанын хабарлаған едік.

    Орталық Азия Қасым-Жомарт Тоқаев
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар