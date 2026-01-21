Орталық Азия су-энергетикалық консорциумы неге құрылмай жатыр – вице-министр
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Нұрлан Алдамжаров Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында Орталық Азия елдері арасындағы трансшекаралық өзендерді бірлесіп пайдалану мәселесіне қатысты пікір білдірді.
Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан Республикалары трансшекаралық өзендерді пайдалану бойынша ортақ нақты келісімге әлі келе алмай отырғаны белгілі. Атап айтқанда, 1995 жылдан бері су-энергетикалық консорциум құру туралы ұсыныс айтылып келеді, алайда бұл бастама әлі күнге дейін толық іске асқан жоқ. Осыған байланысты журналистер ортақ мәмілеге келуге не кедергі болып отырғанын сұрады.
– Су-энергетикалық консорциум мәселесі бойынша министрлік тиісті жұмыстарды атқарып жатыр. Өткен аптада Түркістан қаласында Өзбекстан Республикасымен келіссөздер өткіздік. Кездесуде негізгі сұрақтардың бірі – энергетикалық ынтымақтастықты консорциум форматында қалай жүзеге асыру керектігі болды. Нәтижесінде тараптар екі ай көлемінде өзара ұсыныстарды бірлесіп қарауға келісті. Қазіргі таңда мұндай консорциум құрылған жоқ, алайда осы бағытта жұмыс жалғасып жатыр, – деді Нұрлан Алдамжаров.
Сондай-ақ баспасөз конференциясы барысында тілшілер су бөлу мәселесінде қай көрші елдермен келіссөздер күрделірек жүріп жатқанын сұрады.
– Барлық көршілес мемлекетпен Қазақстанның ынтымақтастығы конструктивті түрде дамып келеді деп айтуға болады. Арнайы комиссия отырыстары тұрақты түрде өтіп жатыр. Онда өзекті мәселелер талқыланып, кезең-кезеңімен шешімін тауып жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғаса береді, – деп түйіндеді бірінші вице-министр.
Солтүстік Арал теңізін сақтау жобасының екінші кезеңі әзірленіп жатыр. Онда Көкарал бөгетін қайта құру және теңіз деңгейін Балтық жүйесі бойынша 44 метрге дейін көтеру көзделген.