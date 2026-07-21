Иранның осы айдағы әуе шабуылдарынан америкалық қанша сарбаз жарақат алды
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның Таяу Шығыстағы базаларға жасаған әуе шабуылдарынан шамамен АҚШ-тың 100 әскери қызметшісі жарақат алды.
Пентагонның ресми өкілі Шон Парнелл CBS News арнасына берген мәлімдемесінде бұл ақпаратты растап, шамамен 100 қызметкер «2026 жылдың 7 шілдесінен бастап әртүрлі дәрежедегі жарақат алғанын» және олардың 96%-ы қызметіне оралғанын мәлімдеді.
Бұл екі ел арасындағы келісімнің бұзылуы барысында АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың ушығуынан болды.
АҚШ әскери күштері Иран нысандарына оныншы күн қатарынан шабуыл жасап келеді. Жауап ретінде Иран Иордания, Кувейт, Бахрейн және АҚШ-тың басқа да одақтас елдеріндегі АҚШ нысандарына соққы берді.
Демалыс күндері Қорғаныс министрлігі Иорданиядағы әскери базада екі америкалық сарбаздың қаза тапқанын хабарлады.
Пентагон жараланған әскери қызметшілерінің саны немесе Иран шабуылдарынан келген залал туралы нақты ақпарат жарияламай отыр.
Қорғаныс шығындарын талдау жүйесінде (DCAS) АҚШ-Иран қақтығысы басталғаннан бері шайқаста жараланған 413 америкалық әскери қызметшінің тізімі берілген, бірақ бұл санға осы айда жараланғандар кірмейді.
DCAS веб-сайтында 427 жараланған адам көрсетілген. Демалыс күндері қайтыс болғандарды қоспағанда, шамамен 14 америкалық әскери қызметші қаза тапты.
Дүйсенбі күні Ақ үй Дональд Трамптың қаза тапқан әскери қызметшілерді еске алу рәсіміне қатысатынын хабарлады.
Бұған дейін Иран АҚШ-тың Бахрейн мен Кувейттегі әскери нысандары жойылғанын мәлімдеді.